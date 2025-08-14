Пылает склад боеприпасов россиян: дроны массированно атаковали оккупированную Донецкую область (видео)

Вечером 14 августа беспилотники атаковали временно оккупированную часть Донецкой области: под ударом оказался в частности город Енакиево, где в результате обстрела поднялся сильный пожар.

Related video

Предварительно, произошло несколько попаданий по складу боеприпасов (БК) российской армии. Об атаке сообщил активист и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Также удары по Енакиево подтвердил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Что-то по-настоящему замечательное происходит в Енакиево. Говорят, дроны здесь и дроны там. В городе слышны взрывы и детонация. Фиксируются пожары", — отметил Андрющенко.

В сети также распространили кадры с места событий. На видео слышны звуки взрывов и видно пожар, который поднялся в результате атаки.

Местные паблики также сообщали о массированном налете беспилотников. По данным россиян, зафиксировано как минимум три волны атаки: в 22:10, 22:15 и 22:17 часов.

Скриншот | сообщения россиян об атаке на Енакиево

Следующий удар по городу состоялся около 22:20 часов.

"Еще несколько ударов дронов ВФУ в районе Фильтровальной в Енакиево", — отметили россияне.

Официального подтверждения о попадании в склад боеприпасов ВС РФ на оккупированной Донетчине на момент публикации не поступало. Другие данные о последствиях атаки БпЛА по региону уточняются.

Напомним, 14 августа росСМИ сообщили о взрыве в Ростове-на-Дону после объявления ракетной опасности: после него над городом поднялся столб дыма.

Также ночью 14 августа в сети сообщили об атаке дронов и ракет по оккупированному Крыму: прогремели взрывы вблизи Севастополя и в районе военного аэродрома россиян.