Поднялся гриб: в Ростове-на-Дону взрыв после объявления ракетной угрозы (видео)

В Ростове-на-Дону, расположенном в 300 км от линии фронта на территории Российской Федерации, произошел громкий взрыв в центре города. Над населенным пунктом поднялся столб дыма, а местные власти объявили сигнал ракетной опасности.

Чрезвычайное происшествие в Ростове-на-Дону произошло днем 14 августа, подтвердило росСМИ "РИА Новости" со ссылкой на и.о. губернатора Юрия Слюсара. Представитель российских властей заявил, что есть поврежденные дома, а на место инцидента выехали соответствующие службы.

Первые сообщения о громких звуках в Ростове-на-Дону появились около 10:30 14 августа. Россияне услышали единичный взрыв: на видео с места событий видим столб серо-желтого дыма. Свидетели событий уверяли, что мощность взрыва была настолько сильной, что у них позакладывало уши и дрожали стены домов и стекла, написало росСМИ Shot. На одном фото — крыша дома с несколько поврежденной стеной на верхнем этаже: дыма и огня нет.

Удары по РФ — дом в Ростове-на-Дону 14 августа Фото: Shot

В 11:06 росСМИ сообщили, что в Ростовской области после взрыва объявили локальный режим чрезвычайной ситуации. Кроме того Слюсар заявил о якобы 11 раненых, которых доставили в больницы. Позже в канале Astra опубликовали видео, на котором видим мини-самолет, который сначала летит в определенном направлении, а потом вдруг замедляется и падает вниз.

Между тем в Telegram-канале OSINTера Dnipro Osint указано, что взрыв прогремел перед тем, как прозвучал сигнал ракетной тревоги. Исследователь также установил координаты дома, поврежденного взрывом, — это точка 47.23208879549756, 39.712306566062686. Губернатор Слюсар тем временем заявил, что инцидент произошел на улицах Тельмана и Лермонтовской: это несколько южнее координат, указанных OSINTером.

Расстояние от Ростова-на-Дону до территории, подконтрольной Украине, — около 300 км. Чтобы добраться до цели, средство поражения должно было обойти временно оккупированные территории Донецкой и/или Запорожской областей.

Удары по РФ — детали

Отметим, утром 14 августа было громко в еще одном российском городе — взрывалось в Белгороде. На видео с места событий показали горящее авто и почерневшую стену местного правительства. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что якобы произошла атака дронов.

Накануне, 13 августа, в Белгороде было шумно в районе вертолетной площадки, расположенной в 30 км от украинской границы на северо-восточной окраине. Над городом поднялся столб дыма. OSINTери сообщили, что, вероятно, повредили военную технику и подожгли горюче-смазочные материалы на полигоне, с которого россияне заблаговременно забрали вертолеты.

Напоминаем, 12 августа произошел взрыв в РФ рядом с селом Унеча Брянской области: мог получить повреждение магистральный узел нефтепровода "Дружба."