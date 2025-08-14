Піднявся гриб: у Ростові-на-Дону вибух після оголошення ракетної загрози (відео)

У Ростові-на-Дону, розташованому за 300 км від лінії фронту на території Російської Федерації, стався гучний вибух у центрі міста. Над населеним пунктом здійнявся стовп диму, а місцева влада оголосила сигнал ракетної небезпеки.

Надзвичайна подія у Ростові-на-Дону сталась вдень 14 серпня, підтвердило росЗМІ "РИА Новости" з посиланням на в.о. губернатора Юрія Слюсара. Представник російської влади заявив, що є пошкоджені будинки, а на місце інциденту виїхали відповідні служби.

Перші повідомлення про гучні звуки у Ростові-на-Дону з'явились близько 10:30 14 серпня. Росіяни почули одиничний вибух: на відео з місця подій бачимо стовп сіро-жовтого диму. Свідки подій запевняли, що потужність вибуху була настільки сильною, що у них позакладало вуха та тремтіли стіни будинків та шибки, написало росЗМІ Shot. На одному фото — дах будинку з дещо пошкодженою стіною на верхньому поверсі: диму та вогню немає.

Удари по РФ - будинок Ростові-на-Дону 14 серпня Фото: Shot

Об 11:06 росЗМІ повідомили, що у Ростовській області після вибуху оголосили локальний режим надзвичайної ситуації. Крім того Слюсар заявив про начебто 11 поранених, яких доправили у лікарні. Пізніше у каналі Astra опублікували відео, на якому бачимо мінілітак, який спершу летить у певному напрямку, а потім раптом сповільнюється та падає вниз.

Тим часом у Telegram-каналі OSINTера Dnipro Osint вказано, що вибух пролунав перед тим, як пролунав сигнал ракетної тривоги. Дослідник також встановив координати будинку, пошкодженого вибухом, — це точка 47.23208879549756, 39.712306566062686. Губернатор Слюсар тим часом заявив, що інцидент стався на вулицях Тельмана та Лермонтовській: це дещо південніше координат, вказаних OSINTером.

Відстань від Ростова-на-Дону до території, підконтрольній Україні, — близько 300 км. Щоб дістатись до цілі, засіб ураження мав оминути тимчасово окуповані території Донецької та/або Запорізької областей.

Удари по РФ — деталі

Зазначимо, зранку 14 серпня було гучно у ще одному російському місті — вибухало у Бєлгороді. На відео з місця подій показали палаюче авто та почорнілу стіну місцевого уряду. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що начебто відбулась атака дронів.

Напередодні, 13 серпня, у Бєлгороді було гучно у району вертолітного майданчика, розташованого за 30 км від українського кордону на північно-східній околиці. Над містом здійнявся стовп диму. OSINTери повідомили, що, ймовірно, пошкодили військову техніку та підпалили паливно-мастильні матеріали на полігоні, з якого росіяни завчасно забрали вертольоти.

Нагадуємо, 12 серпня стався вибух у РФ поруч з селом Унеча Брянської області: міг отримати пошкодження магістральний вузол нафтопроводу "Дружба."