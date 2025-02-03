Мнения
Выборы в Украине — как можно быстрее. Как у Трампа видят схему мирного соглашения
Все будут обвинять друг друга в зраде, не думая ни о каком национальном единстве — такую тревожную перспективу выборов в Украине видит журналист Вадим Денисенко. Между тем, новая администрация США начинает к этим выборам нас подталкивать, делая их обязательным условием мирных переговоров...
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Келлог и требование выборов
Я неоднократно говорил, что первый этап переговоров россияне попытаются сорвать руками украинцев. Требование выборов — это де-факто и является тем самым формальным поводом для отсрочки реальных переговоров
Пока мы должны понимать три вещи:
- Судя по всему, нас заставят провести выборы как можно быстрее. Идеальная с точки зрения Вашингтона опция — приостановка войны, потом выборы, потом переговоры — существует, хотя пока она выглядит очень туманно. Но, кажется, США не исключают и план Б, когда выборы проходят и во время войны.
- Похоже, США определились с двумя главными стартовыми требованиями для переговоров — это невступление в НАТО и выборы.
- Причины решения о выборах следующие:
- США поняли, что сейчас провести быстрые переговоры без выборов, которые являются главным требованием россиян, не удастся. Здесь Путин загнал себя в определенную ловушку, ведь лично сказал об этом, не выставляя дополнительные требования. И эту игру, выглядит так, что принял Трамп;
- США считают, что подписывать переговорные решения и воплощать их в жизнь должно новоизбранное руководство.
Теперь о нас:
- Выборы становятся почти неотвратимыми со всеми вытекающими последствиями для внутренней дестабилизации и проблемами с правилами игры. Скажу идеалистическую вещь: нам нужно в результате выборов правительство единства страны. Но этого не хочет ни одна политическая сила. В конце концов, как никто не хочет обсуждения о переговорных позициях. И все будут говорить в категориях зрад.
- Наш главный вызов — стабилизация линии фронта. Это альфа и омега всего.
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