Выборы в Украине — как можно быстрее. Как у Трампа видят схему мирного соглашения

Related video

Келлог и требование выборов

Я неоднократно говорил, что первый этап переговоров россияне попытаются сорвать руками украинцев. Требование выборов — это де-факто и является тем самым формальным поводом для отсрочки реальных переговоров

Пока мы должны понимать три вещи:

Судя по всему, нас заставят провести выборы как можно быстрее. Идеальная с точки зрения Вашингтона опция — приостановка войны, потом выборы, потом переговоры — существует, хотя пока она выглядит очень туманно. Но, кажется, США не исключают и план Б, когда выборы проходят и во время войны. Похоже, США определились с двумя главными стартовыми требованиями для переговоров — это невступление в НАТО и выборы. Причины решения о выборах следующие:

США поняли, что сейчас провести быстрые переговоры без выборов, которые являются главным требованием россиян, не удастся. Здесь Путин загнал себя в определенную ловушку, ведь лично сказал об этом, не выставляя дополнительные требования. И эту игру, выглядит так, что принял Трамп;

США считают, что подписывать переговорные решения и воплощать их в жизнь должно новоизбранное руководство.

Теперь о нас:

Выборы становятся почти неотвратимыми со всеми вытекающими последствиями для внутренней дестабилизации и проблемами с правилами игры. Скажу идеалистическую вещь: нам нужно в результате выборов правительство единства страны. Но этого не хочет ни одна политическая сила. В конце концов, как никто не хочет обсуждения о переговорных позициях. И все будут говорить в категориях зрад. Наш главный вызов — стабилизация линии фронта. Это альфа и омега всего.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно