Вибори в Україні — якнайшвидше. Як у Трампа бачать схему мирної угоди

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Келлог і вимога виборів

Я неодноразово говорив, що перший етап переговорів росіяни спробують зірвати руками українців. Вимога виборів — це де-факто і є тим самим формальним приводом для відтермінування реальних переговорів

Поки ми маємо розуміти три речі:

Судячи з усього, нас змусять провести вибори якнайшвидше. Ідеальна з точки зору Вашингтона опція — призупинка війни, потім вибори, потім переговори — існує, хоча поки вона виглядає дуже туманно. Але, здається, США не виключають і план Б, коли вибори проходять і в час війни. Схоже, США визначилися з двома головними стартовими вимогами для переговорів — це невступ до НАТО та вибори. Причини рішення про вибори наступні:

США зрозуміли, що зараз провести швидкі переговори без виборів, які є головною вимогою росіян, не вдасться. Тут Путін загнав себе в певну пастку, адже особисто сказав про це, не виставляючи додаткові вимоги. І цю гру, виглядає так, що прийняв Трамп;

США вважають, що підписувати переговорні рішення і втілювати їх в життя має новообране керівництво.

Тепер щодо нас:

Вибори стають майже невідворотними з усіма відповідними наслідками для внутрішньої дестабілізації та проблемами з правилами гри. Скажу ідеалістичну річ: нам потрібен в результаті виборів уряд єдності країни. Але цього не хоче жодна політична сила. Зрештою, як ніхто не хоче обговорення про переговорні позиції. І всі будуть говорити в категоріях зрад. Наш головний виклик — стабілізація лінії фронту. Це альфа й омега всього.

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