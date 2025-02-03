Думки
Вибори в Україні — якнайшвидше. Як у Трампа бачать схему мирної угоди
Усі звинувачуватимуть одне одного у зраді, не думаючи ні про яку національну єдність — таку тривожну перспективу виборів в Україні бачить журналіст Вадим Денисенко. Тим часом, нова адміністрація США починає до цих виборів нас спонукати, роблячи їх обов'язковою умовою мирних переговорів...
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Келлог і вимога виборів
Я неодноразово говорив, що перший етап переговорів росіяни спробують зірвати руками українців. Вимога виборів — це де-факто і є тим самим формальним приводом для відтермінування реальних переговорів
Поки ми маємо розуміти три речі:
- Судячи з усього, нас змусять провести вибори якнайшвидше. Ідеальна з точки зору Вашингтона опція — призупинка війни, потім вибори, потім переговори — існує, хоча поки вона виглядає дуже туманно. Але, здається, США не виключають і план Б, коли вибори проходять і в час війни.
- Схоже, США визначилися з двома головними стартовими вимогами для переговорів — це невступ до НАТО та вибори.
- Причини рішення про вибори наступні:
- США зрозуміли, що зараз провести швидкі переговори без виборів, які є головною вимогою росіян, не вдасться. Тут Путін загнав себе в певну пастку, адже особисто сказав про це, не виставляючи додаткові вимоги. І цю гру, виглядає так, що прийняв Трамп;
- США вважають, що підписувати переговорні рішення і втілювати їх в життя має новообране керівництво.
Тепер щодо нас:
- Вибори стають майже невідворотними з усіма відповідними наслідками для внутрішньої дестабілізації та проблемами з правилами гри. Скажу ідеалістичну річ: нам потрібен в результаті виборів уряд єдності країни. Але цього не хоче жодна політична сила. Зрештою, як ніхто не хоче обговорення про переговорні позиції. І всі будуть говорити в категоріях зрад.
- Наш головний виклик — стабілізація лінії фронту. Це альфа й омега всього.
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