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Думки

Вибори в Україні — якнайшвидше. Як у Трампа бачать схему мирної угоди

Усі звинувачуватимуть одне одного у зраді, не думаючи ні про яку національну єдність — таку тривожну перспективу виборів в Україні бачить журналіст Вадим Денисенко. Тим часом, нова адміністрація США починає до цих виборів нас спонукати, роблячи їх обов'язковою умовою мирних переговорів...

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Журналіст, виконавчий директор Украінського інституту майбутнього
eye 213
келлог, сша, трамп
Фото: Getty Images | Келлог озвучує те, що придумали у штабі Трампа
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Келлог і вимога виборів

Я неодноразово говорив, що перший етап переговорів росіяни спробують зірвати руками українців. Вимога виборів — це де-факто і є тим самим формальним приводом для відтермінування реальних переговорів

Поки ми маємо розуміти три речі:

  1. Судячи з усього, нас змусять провести вибори якнайшвидше. Ідеальна з точки зору Вашингтона опція — призупинка війни, потім вибори, потім переговори — існує, хоча поки вона виглядає дуже туманно. Але, здається, США не виключають і план Б, коли вибори проходять і в час війни.
  2. Схоже, США визначилися з двома головними стартовими вимогами для переговорів — це невступ до НАТО та вибори.
  3. Причини рішення про вибори наступні:
  • США зрозуміли, що зараз провести швидкі переговори без виборів, які є головною вимогою росіян, не вдасться. Тут Путін загнав себе в певну пастку, адже особисто сказав про це, не виставляючи додаткові вимоги. І цю гру, виглядає так, що прийняв Трамп;
  • США вважають, що підписувати переговорні рішення і втілювати їх в життя має новообране керівництво.

Тепер щодо нас:

  1. Вибори стають майже невідворотними з усіма відповідними наслідками для внутрішньої дестабілізації та проблемами з правилами гри. Скажу ідеалістичну річ: нам потрібен в результаті виборів уряд єдності країни. Але цього не хоче жодна політична сила. Зрештою, як ніхто не хоче обговорення про переговорні позиції. І всі будуть говорити в категоріях зрад.
  2. Наш головний виклик — стабілізація лінії фронту. Це альфа й омега всього.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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