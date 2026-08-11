Украина в трещинах: как общество привыкает жить в состоянии вечных ссор

О наших расколах.

В эпоху микротаргетинга действует также микрокрекинг. То есть внедрение в общество сети микротрещин, которые раскалывают его по десяткам различных вопросов.

Существуют общества, раздираемые глубокими расколами. К ним относятся современные США, Польша, Франция, Германия, Великобритания и т. д. Такой была Украина в 2010 году, а отчасти даже в 2013 году.

Сегодня, как и в условном 2018 году, Украина покрыта не одной большой трещиной, а множеством мелких. Как стекло, по которому пробежала сеть трещин, и которое ещё держится, но если оно будет разваливаться, то развалится на множество осколков, а не на две большие части.

Відео дня

Сначала вы ссоритесь со своими друзьями, соседями, друзьями в Facebook из-за вопроса Х. Через неделю вы ссоритесь уже с другими друзьями, соседями, друзьями в Facebook из-за вопроса Y. Затем — из-за вопросов A, B, C, D, P, Q, R и так по кругу. И в отличие от общества, раздираемого крупными расколами, после нескольких десятков таких микроссор у вас уже не остается "базы", "племени", "стаи", куда можно вернуться. Ведь с одними людьми из этой стаи вы поссорились из-за вопроса Х, а с другими — из-за вопроса Y.

Это я и называю микрокрекинг. Паутина микротрещин.

Важно

Главная ошибка Запада: что не так с Россией и почему Запад этого не понимает

Это не искусственное разделение, ведь каждая из наших ссор затрагивает очень важные и болезненные вопросы. И по каждому из них обе стороны, как правило, отчасти правы. Поэтому так сложно исправлять ситуацию и сглаживать разногласия.

Что важно: это не расколы из-за идеологий, это расколы из-за опыта. Идеологии можно свести к одной последовательной доктрине и преследовать еретиков. А вот опыт у каждого свой. И у каждого есть те болезненные "нюансы", которые для других являются второстепенными, а для тебя лично — ключевыми, существенными.

Как это скрепить? Только через совместные действия. Скрепляющим звеном в обществе микрокрекинга может быть только совместная деятельность. Работа на общий результат. Общность, как правило, в основном кроется не в прошлом, а в будущем.

Враг, конечно, знает о наших страданиях, поэтому он будет и дальше их использовать. Углублять микротрещины. Искать все новые и новые поводы для раскола. Чтобы превратить нас в стекло с паутиной трещин, которое под сильным ударом рассыплется.

Наша задача — не допустить этого. Искать то, что нас объединяет, а не то, что нас разъединяет. И это мы найдем в совместных действиях, направленных на одну общую идею — победу Украины. Это очень сложно. Но без этого мы проиграем.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно