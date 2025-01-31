Время плохих парней: как Украине выжить в мире, где зло стали считать добром

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...Время плохих парней

"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего делать" — говорил герой бестселлера Роберта Пенна Уоррена "Все королевское войско".

Трамп выглядит как зло, ходит как зло и крякает как зло. Но большинство американцев верит, что он принесет им добро. Как и большинство украинцев, о чем свидетельствует последний опрос. Украинцам больше не во что верить. Потому что добра вокруг не видно на сотни парсек.

Это в традициях Голливуда. Когда в борьбе со злом "честные парни" терпят поражение, когда бессильны закон, проповеди и мудрые эльфы, на арену войны с демонами выходят "плохие парни" с большими кольтами и минимумом рефлексий.

И иногда грань между "плохими парнями", которые творят зло, и теми, кто со злом борются — почти незаметна.

Кто-то подсчитал, что в знаменитом вестерне "Хороший, плохой, злой" добрый герой, сыгранный Клинтом Иствудом, лишил жизни больше персонажей, чем его антагонист — наемный убийца.

Если ты отрываешь голову за добро, то это нормально.

Более восьми лет назад, после первой победы Трампа я уже писал на эту тему. Фейсбук ретиво напомнил мне об этом. Кто-то из френдов даже предложил не писать новых текстов, а публиковать старые — потому что я уже обо всем написал.

Но я не выставил тот старый текст на ленту.

Потому что тогда, в 2016 году был слишком оптимистичным. Еще не было пандемии и большой войны, еще теплилась вера в минские договоренности, в то, что худшее — позади, а Трамп был каким-то глюком, который большая и мудрая Америка скоро исправит.

"Трамп, — писал я 8 лет назад, — возьмет на себя всю моральную ответственность за "нехристианскую" жестокость к неимущим американцам, мигрантам и цветным, за новые тюрьмы Гуантанамо, за предательство друзей Америки и соглашательство с ее врагами. Он оттянет на себя все плохое, и когда, лет через 10 Америка вернется к эре милосердия, его осудят и забудут как страшный сон".

...Не осудили, не забыли. Страшный сон продолжается. Эра милосердия отменяется. Никудышным я оказался провидцем...

Америка выбрала Трампа вместо эпохи милосердия Фото: Getty

Тот, "молодой" Трамп не напугал Путина американской термоядерной бомбой, как я думал. Он его поощрил. А цивилизованный мир был напуган. Настолько, что сложил лапки перед новым вершителем мирового порядка...

Хотя, дело, собственно говоря, не в Трампе. Дело — в тренде.

За 8 лет потребность в "трампах" в мире возросла. Число претендентов на звание "самого плохого парня планеты" прогрессирующе увеличивается. Они стали наглее. Власть их усилилась. И даже те, кто раньше был поставлен в рамки общественной морали, плохеют на глазах.

Народам мира это нравится. Они выбирают "плохих парней" с надеждой, что те "поставят на место" мигрантов, надоедливых леваков, гендеров и ЛБГТ, освободят мир от Греты Тунберг, "цветных революций", войн, которые отзываются проблемами в бизнесе, транснациональной торговле, туризме — всем, что мешает комфортной жизни.

И им не так важно, что война может закончиться победой зла над добром, рабством и смертью целых народов — главное, чтобы прекратились все эти неудобства.

Похоже, что возвращение романтического архаизма, где порядок устанавливается грубыми, аморальными методами, пользуется спросом.

Украинцы так долго шли к демократии! А когда пришли, увидели, что она завяла и уже засыхает на корню. И смысл присоединяться к сообществу европейских демократий — такой же, как для Фарион и Забужко вступать в компартию в канун ее разгона.

Прощайте, права человека, гуманизм и веротерпимость, толерастия и либерастия. Надо привыкать к жизни в новой парадигме, с новой религией, с надеждой на новую панацею.

Меня удивило; сколько сторонников Трампа оказалось среди моих френдов! Они расправили плечи, каждому не терпится присоединиться к "great agan".

Неужели это — именно те "люди будущего", о которых писал Элвин Тоффлер и которые будут чувствовать себя в новом средневековье, как рыба в воде?

Может, средневековье не такое уж и страшное? Главное — найти крепкую крышу из своих "плохих парней".

Я вырос на окраине Киева, в районе, который во всех милицейских отчетах считался бандитским. Но с раннего детства спокойно ходил по его улочкам, потому что знал: знакомые ребята с ножичками в карманах быстро выбьют "дурь" из головы чужака, который попытается меня задеть.

Я помню хулиганов моего класса, по которым, как тогда говорили "милиция плачет", и старшие братья которых сидели по тюрьмам. Но я помню и то, как они целую неделю каждый день провожали меня из школы домой, когда у меня произошел конфликт с одним уголовником из числа бывших выпускников школы.

Мы так жили тогда — в Советском Союзе.

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Я помню, как уже во времена независимости беглое знакомство с одним "авторитетом в законе" спасло меня от увечья, а может и смерти.

Думаю, у каждого есть что вспомнить о сделках с "плохими парнями".

Плохие парни, для которых правда — в силе, это "новая надежда", когда демократия и верховенство права не могут справиться с этим безумным миром.

Нам надо отвыкать от старых привычек и воспитывать в себе новые, потому что -

Плохие парни не играют по правилам. Они придумывают свои, удобные для них правила, и заставляют нас играть по ним. Так по крайней мере советовал поступать Путину глава его администрации Антон Вайно в своей книге "Образ победы"". Плохие ребята не умеют рефлексировать, зато имеют быструю реакцию и привычку бить в морду первыми. Альтруизм они оставляют лохам. За справедливость ты им должен заплатить, и горе тем, кто этого не осознал. Иногда эта плата — закрыть глаза на их преступления. Они не прощают грехов и ошибок. Живут по формуле — два глаза за глаз, а в худшем случае — жизнь за глаз. Плохие ребята живут "по понятиям". Где люди и страны поделены на авторитетов, пацанов, лохов и петухов. Авторитету надо подчиняться, с пацанами — договариваться, лохов можно "кидать", место петухов — у параши. Демократия для "плохих парней" — это когда выбирают не тех, кто больше даст, а тех, кто может страшнее наказать. Потому что лучше не иметь, чего и не имел, чем потерять то, что было твоим. "Плохие парни" набирают "армию добра" из числа тех, кто еще вчера воевал на стороне зла, но там им плохо платили.

В истории хоть пруд пруди из случаев, когда "плохих парней" призывали на войну со злом. Начиная с радикальных демократов античных Афин, которые договорились открыть двери города персидской армии, чтобы победить противных афинских олигархов (о чем прочитал у Лиддел Гарта) — и до исторического факта, приведенного историком Роджером Осборном, о том, как Гинденбург вместе с генералами вермахта и крупными бизнесменами Германии советовались, как предотвратить огромную опасность — захват власти в стране леваками. И вы хорошо знаете, какой они нашли выход.

Причем интересно, что на Западе есть историки, которые считают, что другого выхода у Гинденбурга не было.

А недавно читал современную фантастическую антиутопию о том, какая катастрофа ожидала бы мир, если бы в свое время не убили левака Розу Люксембург...

Призывать "плохих парней" — это как разжечь "встречный огонь" на пути степного пожара. Иногда такое спасало. Иногда те, кто надеялся таким образом спастись, попадали между двух огней и сгорали заживо...

Впрочем, боюсь, сегодня не имеет никакого смысла пытаться кого-то предостеречь. Эпоха уже принадлежит "плохим парням". Инициатива за ними. Слабонервные либералы выброшены на обочину истории. Учимся жить по-новому.

И уже на следующие выборы выходим под новыми знаменами и с новыми лозунгами. Выбираем злого, мстительного, жестокого и бессовестного, но решительного. "Сукиного сына", но — своего "сукиного сына". Который сумеет извлечь добро из зла, потому что нам больше не из чего...

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