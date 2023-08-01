Украина заслужила войну? Угроза вторжения висела еще при Кравчуке из-за амбиций РФ

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Война была неизбежной, начиная с 19 августа 1991 года, когда в Москве власть захватил ГКЧП, а к председателю Верховного Совета УССР Кравчуку срочно прибыл генерал Варенников с ультиматумом. В этот день весь Киевский военный округ был приведен в готовность номер 1.

Кравчук не поддержал мятежников, но и не выступил против, пытаясь пробежать между капельками. Впрочем, это не помогло бы, если бы ГКЧП удержался у власти хотя бы две недели: в Киев бы вошли танки, повторяя Прагу 1968 года.

Это могло произойти еще раньше — в 1990 году, когда Народный рух готовил стотысячное шествие с сине-желтыми флагами, и из Москвы поступила команда — всеми силами не допустить этого, вплоть до ввода в Киев войск и расстрела "петлюровцев" из пулеметов. Политбюро ЦК КПУ не рискнуло принять такое решение и сбросили его на столичные райкомы партии — "пригласить" войска в столицу должны были "рядовые" коммунисты. Однако на пленумах райкомов идея вооруженного подавления демонстрации не была поддержана. И благодаря этому Украина тогда избежала войны.

Война могла начаться в дни "мешковщины" в Крыму — попытки сепаратистов присоединить Крым к России, поставив удобного "президента полуострова". И потом — как продолжение кризиса вокруг косы Тузлы...

Война все время висела над нами грозовой тучей.

Потому что проект "Советская Украина", созданный коммунистами СССР в 1922, предусматривал, что эта национальная республика будет стопроцентно лояльной к советской России.

Были задействованы все факторы, чтобы предотвратить любую ориентированность мощного промышленного востока страны на Киев — вся тяжелая промышленность и угледобывающая отрасль были напрямую, в обход республиканского правительства, подчинены Москве, был насильно изменен национальный состав этих регионов, лучшие хозяйственные и научные кадры из восточных городов вывозились в Москву. Еще и в качестве "якоря" к республике добавили русскоязычный Крымский полуостров...

После обретения Украиной независимости этот, коммунистический проект оказался на грани излома и мог просуществовать дальше только в статусе послушного сателлита России.

И Кравчук, и позже Кучма, очевидно, понимали это, поэтому "оттягивали" Украину от России очень медленно, почти незаметно для кремля.

Именно так сегодня поступают политические элиты бывших среднеазиатских республик СССР — делают два шага вперед, а потом — один назад. Надолго хватит их хитрости? Скоро ли кремль поймет, что теряет их навсегда? Это неизвестно, но выиграть какое-то время до вторжения это молодым национальным государствам помогает.

Могла бы Украина и дальше идти этими безопасными окольными путями?

Могла, если бы в государстве установилась квазидиктатура с ограничением прав и свобод, вроде назарбаевской. Однако нетерпеливое украинское общество не захотело выжидать. И уже в 2004 году, кремль начал готовиться к войне.

После Оранжевого майдана гонка перешла в спурт — Украина отчаянно убегала от объятий "старшего брата", тот пытался поймать и насильно вернуть беглянку...

Даже приход Януковича ничего не изменил. Таймер уже был включен, и, думаю, Путин непременно напал бы и на Украину Януковича. Это было для кремля даже безопаснее, потому что тот быстро подписал бы капитуляцию.

Началась бы широкомасштабная война, если бы Украина была лучше вооружена, уберегла от массовых диверсий арсеналы, в которых сгорело до трети боезапаса украинской армии; если бы не продавала стратегические бомбардировщики и остов нынешнего китайского авианосца; если бы не пилила на металлолом танки и бюджет для развлечений элиты?

Думаю, началась все равно бы. Даже в том случае, если бы Украина имела ядерное оружие и сплошных патриотов-бандеровцев во власти.

Потому что нынешняя война для России как оскорбленной и "обкусанной" империи, имеет действительно экзистенциальный характер. Здесь — или пан, или пропал. Не начать ее сейчас, это значит — заведомо обречь себя на стратегическое поражение и исчезновение с геополитической шахматной доски. А так — чем черт не шутит, а ну как выгорит авантюра!

Был бы у власти не Путин, а покойный генерал Лебедь, или неудачник-вице-президент Ельцина Руцкой, или Пригожин, или Шойгу, или даже Навальный — война была неизбежной, тут — к гадалке не ходи, цивилизационные карты иначе не могли лечь.

Возможно, даже, что то, что Путин поспешил, нам в конце концов поможет победить. И его уверенность в слабости Украины сыграла нам на руку, потому что россияне рассчитывали на легкую прогулку в Киев и попали в сети собственной самоуверенности.

Если полистать страницы мировой истории, то окажется, что ни одна страна, на которую напал агрессор, не была в полной мере готова к войне. Потому что агрессор всегда знает, когда начнется война. А его жертва может только догадываться.

А особенно это касается молодых национальных государств, элита которых наивно считает, что формальный акт о получении независимости как и какие-то будапештские меморандумы эту независимость на века охраняют.

Все произошло так, как не могло не произойти — рано или поздно.

Если мы и заслужили этого тяжелого испытания, то только тем, что украинское общество не захотело оттянуть войну во времени, лавируя на грани подхалимства, как Грузия Иванишвили. Не захотело идти в рабство, как Беларусь Лукашенко, и попрошайничать, как Армения Пашиняна. Не отказалось от ЕС и НАТО в 2013-м ради Тайожного союза, не согласилось сдаться в феврале 2022-го.

Видимо, такие испытания от Бога еще надо заслужить.

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