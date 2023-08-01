Украина заслужила эту войну? Вторжение РФ было неизбежным из-за 30 лет эгоизма и воровства

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Крик души. Можете меня после этого бить ногами, но я скажу.

Украинцы заслужили эту войну!

В своем предыдущем видео я говорил, что все — закономерно и целесообразно.

Так вот, о закономерности я умолчал, но я должен сказать.

Нынешняя война является закономерным следствием 30 лет нашей бесхозяйственности, разгильдяйства, эгоизма, воровства, моральной деградации и гнили.

Мы про*рали страну, которая в 1991 году по уровню ВВП лишь в 5-7 раз уступала Китаю. Все протранжирили, все спустили, разворовали, разрушили. Ничего и никого не ценили.

Почему так? Потому что "урвать себе", эгоизм, хитро*епость, "на*рать на всех" стало моральным кредо наших людей.

Почему я начинал "Революцию Мировоззрения"? Потому что четко понял, что не во власти проблема. Проблема в нас самих, в наших людях, "разруха — в головах".

Десять лет назад я занимался многоэтажным строительством. Я выгнал все украинские бригады — ленивые, вороватые, не отвечают за слова. Я нанял турков. Они работали в три раза эффективнее украинцев. Но водитель-украинец, который вез арматуру с металлобазы, по дороге воровал 20% объема.

Я занимался Шаровским дворцом. Больше всего дерьма я наелся от людей. Обо*рать ближнего, захейтить, вставить свою коррупционную схему — оказалось природой наших людей.

У нас намертво отсутствует культура сотрудничества и благодарности. Я этого не афишировал, в прошлом году одной пострадавшей семье мы построили дом в Киевской области. До сих пор дерьмо выгребаю, как будто мы им всем обязаны и, как оказывается, я на них "нажился"…

У нас процветает культ хейта. Каждая ничтожество охотно самоутверждается, унижая и оскорбляя других. Почти под каждым моим видео был обычно комментарий "гнида клетчатая вылезла"…

У нас токсичная социальная среда. Не поддержат, а затопчут. Предложи идею — 80% скажут, что идея дерьмо, а они знают, как лучше. Если в США предложить идею — 80% скажут — "Great! Wish you success!".

Война стала результатом нашей коллективной моральной деградации. Конечной точкой нашей гнили.

Мы — чуть ли не единственный народ в мире, который сам себе свободно выбирает власть, но на следующий же день начинает ее хейтить, поливать грязью и уничтожать.

Восточная мудрость говорит, что человеческий дух меняется только благодаря потрясениям и катастрофам. Так и с целыми народами…

Вот мы и получили… Нам нужен был мощный пинок под зад и обухом по голове, чтобы мы задумались — как же мы живем?

К сожалению, пока что изменения демонстрирует лишь небольшая часть общества, которые как атланты на своих плечах держат страну. До всех остальных еще не дошло… А это означает, что война еще не скоро закончится. Потому что она имеет целесообразность — чтобы после войны мы все изменились, вышли из нее обновленными, готовыми к будущему.

Ребятам на фронте очень трудно. Часто приходит осознание, что то, что они сегодня защищают, не стоит жертв. Но тем больше их подвиг, потому что они борются за наш шанс на будущее. Они кладут жизнь за "кривой куст с колючими шипами" в надежде, что тот "расцветет розами".

Простите, накипело. Я не прекращу делать то, что делаю. Но давайте хоть немного меняться сами. Давайте ценить труд других. Давайте помогать друг другу. Давайте учиться поддерживать. Давайте благодарить.

Наша национальная неблагодарность уже начинает раздражать мир. И доказательство тому — досадный инцидент, произошедший с нашим главным партнером — Великобританией. Мы все требуем и упрекаем… Нам все мало…

А может, украинцы, давайте по миру проведем "митинги благодарности"? Давайте поблагодарим за все, что для нас уже сделали, ведь никто нам ничего не был должен! Возможно, благодарной Украине охотно дадут все, что нам надо?

Времени на то, чтобы нам измениться, все меньше. И каждый день оплачивается страшной кровавой ценой.

У меня все. Я все еще верю, что Омріяна Україна — возможна. Но знать путь и пройти его — это не одно и то же.

В стакане на фото — вода.

Теперь можете захейтить в комментариях.

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