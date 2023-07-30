Не только "Восток-Запад". Что Украина может предложить странам Глобального Юга

Бразилия, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Турция — Фокус размышлял, что представляют собой государства Глобального Юга и почему их голос может стать решающим в контексте российско-украинской войны.

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В последнее время в информационном пространстве все чаще звучит словосочетание "Глобальный Юг", которое вносит определенные коррективы в традиционное понимание разделения мира по принципу "Восток-Запад". Некоторые эксперты даже отмечают, что именно представители этой политико-географической субстанции в конце концов и могут решить судьбу дальнейшего обустройства международных отношений как владельцы "золотой акции". Соответственно, их голос может стать и решающим в контексте российско-украинской войны.

Так что же такое "Глобальный Юг" и обязательно ли для того, чтобы входить в эту когорту государств, быть южнее экватора? Фокус разбирался в этом вопросе.

Глобальный Юг. Откуда взялся этот термин и что он означает?

Термин "Глобальный юг" впервые в широкую общественность ввел в 1969 году американский политический активист Карл Оглсби. В одной из своих статей он высказал мнение, что война во Вьетнаме завершает эру доминирования цивилизационного Севера над Югом. Под "Севером" он имел в виду мировые империи, метрополии, а термином "Глобальный Юг" обобщил колониальный мир. Тогда в 60-х в отношении бывших колоний европейских (преимущественно) стран чаще употребляли термин "Третий мир". Имелось в виду, что первый мир — это наиболее развитые демократические страны с рыночной экономикой, второй мир — социалистические страны, а третий мир — соответственно все остальные. То есть страны, которые по своим качествам невозможно отнести ни к одному из перечисленных миров.

В такой классификации явно чувствовался дискриминационный подтекст и симпатия к странам "Первого мира". В основном такими странами были бывшие колонии, которые, получив независимость, не всегда быстро ориентировались в перипетиях международных отношений и не присоединились ни к одному из лагерей. Поскольку за этой формулировкой читалось словосочетание "третий сорт", то его считали не совсем корректным. Поэтому с 1991 года (когда прекратил свое существование "второй мир") чаще стал употребляться именно термин "Глобальный Юг".

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Если принимать во внимание географическую составляющую, то можно взять за основу определение Всемирного Банка, которое объединяет собой страны среднего дохода, находящиеся в Африке, Азии, Океании, Латинской Америке и Карибском бассейне. Не все страны, которые находятся на юге, относятся к Глобальному Югу — так, к нему не относятся Австралия и Новая Зеландия, зато границы юга достаточно условны и некоторые эксперты относят к нему, например, Турцию.

Глава Eurasia Group Клифф Купчан описывает такую картину мира: планету пытаются разделить между собой два геополитических гиганта — США и КНР. Однако кроме них на Земле существуют многочисленные менее масштабные игроки. Купчан выделяет по шесть мощнейших государств "Севера" и "Юга", которые пытаются влиять на мировые процессы наравне с супергигантами. И если на Севере мы встретим немало знакомых названий — Япония, Германия, РФ и другие, то лидеры Юга, которых эксперт ставит в один ряд с ними, менее привычны для широкой общественности.

Планету пытаются разделить между собой два геополитических гиганта — США и Китай Фото: Getty Images

Купчан отнес к когорте самых влиятельных государств Глобального Юга Бразилию, Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, Южную Африку и Турцию. Менее привычно видеть эти страны в роли чрезвычайно влиятельных. Однако мир динамично меняется — и кто осмелится в середине третьего десятилетия XXI века уверенно утверждать, что Япония в мире явно влиятельнее Бразилии и точно ли Германия имеет большее влияние на глобальные процессы, чем Саудовская Аравия?

Поэтому в Глобальный Юг входят, в основном, бывшие колонии, в которых основу общества уже составляет поколение, выросшее и родившееся в постколониальную эпоху.

Эти страны не объединены в какую-то одну интеграционную структуру (хотя такие попытки предпринимаются), однако их объединяют различные факторы ментального характера, такие как колониальное прошлое, разрыв между богатыми и бедными, слабое развитие гражданского общества, невысокое благосостояние большинства населения, склонность власти к авторитаризму и тому подобное.

Также есть государства, которые стремятся взять лидерство над этими странами, придать реальные очертания этому конгломерату наций и выступать от их имени на международной арене.

Почему так растут амбиции у государств Глобального Юга?

Однако в чем существенная разница между Глобальным Югом в XXI веке и "странами третьего мира" в XX? Она заключается в изменении роли этих государств. В соотношении их силы и богатства с бывшими мировыми лидерами — государствами "первого мира".

За последние несколько десятилетий произошли существенные изменения в структуре мировой экономики. Центр силы перемещается из Европы в Азию — на юго-восток. Так, ожидается, что к 2030 году три из четырех крупнейших экономик мира будут из Глобального Юга.

Динамичный рост населения в некогда неблагополучных странах стал подкрепляться ростом их экономики, а вслед за этим идет культурно-цивилизационное развитие (в некоторых странах вроде Индии эти процессы целесообразнее назвать возрождением). В бывших пустынях, джунглях, болотах начали как грибы расти небоскребы и другие инфраструктурные проекты. А вслед за этим идут амбиции. Стремление больше не быть бывшими колониями, а стать полноправными совладельцами этого мира.

Сан-Паулу в Бразилии. В бывших пустынях, джунглях, болотах начали как грибы расти небоскребы и другие инфраструктурные проекты Фото: Pexels

Чего хочет Глобальный Юг?

Понятно, что все сразу не могут ровно говорить с бывшими властителями планеты. Как сказано выше, у Глобального Юга медленно очерчивается своя элита. Голосом Глобального Юга 1 декабря 2022 года свою страну назвал министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар. Почти полуторамиллиардная Индия (возможно, первая по численности населения страна мира), которая входит в ТОП-10 экономик мира, вполне естественно хочет изменения своего сегодняшнего статуса "гигантского бедняка". Государство, которое входит в ядерный клуб, предпочитает на равных говорить с сильнейшими державами мира и немного аргументов есть, которые могут действительно оспорить это право Индии.

В похожем, только несколько меньшем статусе находится Бразилия (правда, без ядерного оружия). Не имеет много населения, однако обладает доступом к энергетике Саудовская Аравия.

Три желания Глобального Юга. Как меняется расклад сил в мире

Свою уникальную специфику имеет каждое из обозначенных выше шести государств Глобального Юга. Они пока далеки от единства, однако основные их желания очерчиваются все четче. Их можно сформировать в следующие тезисы:

С распадом колониальных империй прошло время, когда Европа была центром мира. Следует убрать все рудименты того периода и привести мировую политическую систему в реальность с настоящим. Мир больше не делится на гегемонов и их сателлитов. Да, есть более сильные государства, однако их силы объективно недостаточно, чтобы не считаться с другими. Сильные этого мира пытаются использовать стереотипы в свою пользу. Их и другие мифы предыдущего исторического периода нужно разрушить. Бывшие властители мира, объединенные термином "Коллективный Запад" больше не имеют никакого морального преимущества над остальным миром, следовательно, они не имеют права на эксклюзивное толкование международного права и любых этических норм.

Эти утверждения имеют и вполне практические пожелания, которые выражаются во вполне конкретных шагах:

Расширение Совета Безопасности ООН Пересмотр Бретонвудской системы, заключающийся в пересмотре статуса доллара как мировой резервной валюты и валюты международной торговли. Изменение некоторых международных правил в сфере торговли, безопасности, инфраструктуры и тому подобное.

Эти тезисы высказываются или вводятся в действие в различных интеграционных проектах, которые часто отдельно друг от друга создавали разные государства Глобального Юга. Так, в ОПЕК старается доминировать Саудовская Аравия. В рамках этой организации страны — производители нефти пытаются продвигать свою политику независимо от воли стран коллективного Запада. Проект "Один Пояс — один путь (BRI)", созданный Китаем, по сути направлен именно на страны Глобального Юга. Его задача — вытеснить инфраструктурное присутствие западных государств на Юге.

Участники BRICS слишком дифференцированы по своей сущности и векторам развития Фото: Getty Images

Также в рамках BRI Китай внедряет новые принципы кредитно-финансовой системы, отличной от Западной модели. Интересен проект BRICS, в рамках которого вообще звучат идеи создать альтернативную международную валюту и наконец положить конец монополии доллара в этой сфере. Однако, по мнению профессора Лучиана Баллестрина, его участники слишком дифференцированы по своей сущности и векторах развития. В BRICS входят две автократии (РФ и КНР), две большие демократии (Индия и Бразилия) и бедные родственники из ЮАР. Смогут ли такие разные по своей сути государства связать что-то вместе, покажет время.

Глобальный Юг и Украина

Бывший посол Индонезии в США Дино Патти Джалал отмечает, что в своей незаконной агрессии против Украины РФ по максимуму использовала возмущение государствами Глобального Юга частыми двойными стандартами, с которыми они сталкивались во взаимодействии с коллективным Западом и неэффективностью мирового порядка, возникшего по результатам Второй мировой войны и его институтов, в частности, Всемирного Банка. Сквозь эту призму страны Глобального Юга оценивают российско-украинскую войну и формируют свое отношение к Украине. На Глобальном Юге общественное мнение не играет столь важной роли как на Западе, однако это скорее на пользу Украине, ведь все три десятилетия его в основном формировала Москва, которая использовала для этого еще старую советскую основу.

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В силу низкого уровня грамотности населения стран Глобального Юга можно смело утверждать, что об Украине там в лучшем случае знают как о бывшей советской республике. И новейшую историю слышали в изложенном российской пропагандой варианте. Однако в этих государствах большую роль играют настроения элит, а элиты, как известно, мыслят более прагматично, чем ценностно. Российская пропаганда пытается показать Глобальный Юг в свете если не союзника, то сочувствующих государств.

Однако правда гораздо сложнее. Голосование в Генеральной ассамблее ООН показали, что у РФ в мире мало настоящих союзников. Для Глобального Юга агрессия России против Украины — это тропический шторм, который может снести ненавистный им мировой порядок, который установили колониальные государства по итогам Второй мировой войны, по сути еще в период колониальных империй. Да, шторм — это опасное дело, однако игра этого стоит. Разве не стоит рискнуть для того, чтобы оказаться на вершине (кто еще может знать ответ на такие вопросы, как не лидеры авторитарных государств, чей путь на гору отнюдь не был усеян цветами?).

Поэтому вполне логичные для ушей жителей западного мира аргументы об угрозе глобальной безопасности для Глобального Юга не работают. Там сейчас Средневековье (или 90-е в более бытовой интерпретации). Лидеры новых могущественных государств полны адреналина в ощущении близкого успеха и они готовы рискнуть даже собственной безопасностью (отсюда столько напряжений в Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке, где бряцание оружием уже стало едва ли не ежедневной процедурой).

Глобальный Юг — мыльный пузырь или новые геополитические реалии?

Принц Лихтенштейна Майкл считает стремление великих держав Глобального Юга стать посредниками в российско-украинской войне свидетельством их желания выйти на мировую арену. Для бывших Европейских колоний принять участие в разработке мира в Европе — большой элемент престижа.

Алек Рассел — иностранный редактор Financial Times считает, что как бы ни закончилась российско-украинская война, мир уже не будет таким, каким был в феврале 2022 года. Малые государства, в частности на Глобальном Юге, получат больше возможностей продвигать свою политику. Соответственно, их может заинтересовать возможность принять участие в построении нового мирового порядка. А это можно сделать, только присоединившись к лагерю победителя.

Война идет не против коллективного Запада и его ценностей, а против маленькой страны со стороны ее гигантского соседа Фото: Getty Images

Украине нужно убедить эти государства, что поражение РФ — это не их поражение, что война идет не против коллективного Запада и его ценностей, а против маленькой страны со стороны ее гигантского соседа. Подать российско-украинскую войну как последнюю колониальную войну, результатом которой должен стать новый мировой порядок, который поместит на страницы истории колониальный период в истории человечества. И Украина, как страна-победитель, готова пригласить представителей Глобального Юга к обсуждению нового мирового порядка.

Правда, для того, чтобы кого-то пригласить как победителя, им нужно стать. Все эти вещи понимают и в Кремле. Поэтому для мира так важна каждая украинская победа. Ведь Глобальный Юг с циничным взглядом зрителя римского Колизея наблюдает за нашей войной не на жизнь, а на смерть с одной мыслью — на кого в конце концов сделать ставку.

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