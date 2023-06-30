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Мир

Бразильские козыри: как новый мировой лидер вклинится в противостояние США и Китая

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Фото: Анна Кудрик (коллаж) | Бразилия пытается балансировать между двумя мощнейшими мировыми полюсами, Китаем и США

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в разных государствах мира. В частности, следует отметить назначение известного экс-посла в Германии Владимира Мельника послом в Бразилию. Такое кадровое решение свидетельствует о важности направления. Почему Бразилия так важна для Украины и чем живет одно из крупнейших государств мира — читайте в материале Фокуса.

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Бразилия — лидер Латинской Америки

Для рядового украинца Бразилия в основном ассоциируется с футболом, карнавалом и зажигательными танцами. Однако на самом деле она входит в ТОП-5 крупнейших по территории государств мира, а ее экономическое развитие уже скоро позволит претендовать на статус одной из самых развитых экономик на планете.

По состоянию на 2022 год Бразилия занимала 11 место в мире по уровню ВВП ($1810 млрд). Правда, с ВВП на душу населения ситуация несколько хуже — 86 место ($7,5 тыс. на человека). Глава Eurasia Group Клифф Купчан относит Бразилию к шестерке ведущих государств Глобального Юга, которые в ближайшей перспективе могут стать обладателями "золотой акции" в противостоянии двух гегемонов — США и Китая.

Современная Бразилия хочет не много, не мало — места в Совете Безопасности ООН (куда она часто избирается как непостоянный член), то есть, желает выйти на мировой уровень. Рядом есть Аргентина, но Бразилия существенно опережает своих соседей как в экономическом, так и в военном плане.

Региональное лидерство Бразилии по сути никто не ставит под сомнение, однако какие предпосылки у этого государства для входа в глобальную геополитическую игру?

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Бразилия может претендовать на статус одной из самых развитых экономик в мире
Фото: Pexels

Бразилия — единственная южноамериканская страна, которая участвовала в боевых действиях в обеих мировых войнах, причем "на правильной стороне истории". Однако прошлых успехов для того, чтобы получить место под солнцем, сегодня недостаточно. Мощными аргументами являются экономическое развитие и военная мощь. Хотя Бразилия последние десятилетия не принимала непосредственного участия в войнах, однако ее военные активно занимаются миротворческой деятельностью под мандатом ООН. Также Бразилия активно финансирует гуманитарные проекты в тех странах, которые пострадали от различных конфликтов, в частности, в Восточном Тиморе, Мозамбике, Анголе. Поддерживая слабые страны, Бразилия примеряет на себя лидерство в так называемом Глобальном Юге, но у нее здесь есть существенная конкуренция со стороны других амбициозных государств.

Золотая акция Бразилии в борьбе США и Китая

Бразилия действительно пытается уже сейчас умело балансировать между двумя мощнейшими мировыми полюсами. Действия правительства зависят от его политического направления и внешних обстоятельств. Так, правый президент Жаир Болсонару, который руководил страной с 2018 по 2022 годы, во времена президентства не менее правого Дональда Трампа, существенно сблизился с США и пошел на конфронтацию с Китаем (несмотря на то, что Поднебесная с 2009 года стала крупнейшим торговым партнером Бразилии). Болсонару даже добился от Вашингтона статуса крупнейшего союзника вне НАТО. Однако смена правительств в США, а в 2022 году в Бразилии охладили отношения между государствами. Правый Болсонару дружил с республиканцами, однако левый — старый новый (он уже был президентом в начале века) — руководитель страны Лула да Силва вместо демократического правительства США предпочитает больше дружить с коммунистическим Китаем и авторитарными режимами Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и т.д.

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В свое время Бразилия сорвала соглашение о зоне свободной торговли с США, обвинив последних в чрезмерном субсидировании своего сельского хозяйства, что составило бы нездоровую конкуренцию самой Бразилии и другим государствам региона. Также в годы правления левых сил страна получила от Пекина высокий статус всеобъемлющего стратегического партнера — самый высокий уровень дипломатических отношений в китайской номенклатуре (2012 год). Сам Лула да Силва стал одним из инициаторов создания и запуска формата БРИКС (2009 год), который позиционируется участниками как альтернатива клубу G-7.

Лула да Силва пытается "продать" США свои экологические инициативы (климатический вопрос — один из центральных в предвыборной повестке Демократической партии США). Ведь именно на территории Бразилии находятся амазонские леса — "легкие планеты". В то же время с Китаем Бразилия развивает экономические отношения, налаживает сотрудничество в сфере медицины, в частности, вакцинации, торговли и инфраструктурных проектов, однако к основной идее Пекина — "Один пояс — один путь" латиноамериканский гигант пока не присоединяется.

Президент Бразилии, Лула да Силва, Президент Китая, Си Цзиньпин Fullscreen
Президент Бразилии Лула да Силва предпочитает больше дружить с коммунистическим Китаем
Фото: Getty Images

Третий президентский срок Лулы да Силвы проходит в совершенно иной геополитической обстановке, чем предыдущие два. В начале двухтысячных годов БРИКС, заигрывание с Китаем и другими авторитарными социалистическими и коммунистическими режимами, прочие внешнеполитические акции, направленные против доминирования США, напоминали скорее детские шалости в однополюсном мире, где был однозначно признан один гегемон. Тогда многополярный мир был скорее мечтой, которую не факт, что удастся воплотить в реальность на протяжении жизни этого политического поколения. Сейчас же многополюсный мир — это объективная реальность, и ставки высоки как никогда.

По мнению политического эксперта Университета Шеффилда Мэтью Бишопа, одним из ключевых вопросов, которые определяют принадлежность к определенному лагерю, является реакция на российскую агрессию против Украины.

Бразилия об Украине

За полгода своего правления Лула да Силва уже успел сделать несколько резонансных заявлений по этому поводу. В частности, он дошел до того, что практически уравнял обе стороны конфликта, заявив, что в разгоревшейся кровавой войне одинаковую вину несет РФ и "глобальный Запад". Также бразильский лидер высказал мнение, что Украина может вернуть себе оккупированные территории, однако без аннексированного в 2014 году Крыма. Также во время своего визита в Китай в апреле Лула да Силва прямо обвинил в продолжении войны… США, которые якобы затягивают войну, стимулируя Украину оружием.

Как отмечалось выше, роль посредника в военных конфликтах для Бразилии не нова — именно на этом поприще она и стала региональным лидером. Еще во время первого своего президентского срока Лула да Силва пытался вмешаться в противостояние США с Ираном, высказывая свои идеи по решению проблемы ядерной программы Тегерана, и ему даже удалось заручиться в этом вопросе поддержкой Турции. Сейчас же да Силва инициирует свои собственные мирные инициативы, в частности — создание клуба единомышленников, которые не участвуют в войне, соответственно, они бы смогли объективно разрешить спор.

Эксперт университета Getulio Vargas Foundation Оливер Стюнкель считает, что Бразилии может не хватить геополитического веса, чтобы воплотить в жизнь свои инициативы по российско-украинской войне.

Мир без доллара?

Однако самыми резонансными заявлениями и даже определенными действиями в этом направлении являются инициативы Лулы да Силвы, направленные на разрушение монополии доллара как ключевой международной валюты.

"Каждый вечер я спрашиваю себя, почему все страны должны базировать свою торговлю на долларе", — заявил глава Бразилии в одном из своих выступлений.

Сначала заявление о желании отказаться от доллара как валюты для международных расчетов осуществили правительства Бразилии и Аргентины. А уже в июне эта инициатива была провозглашена в рамках БРИКС.

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Адъюнкт-доцент кафедры устойчивого развития и глобального управления, Школы Флетчера, Университета Тафтса Михаэль Папа отмечает, что процессы дедолларизации активизировались после российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Эти инициативы запускаются как на двустороннем так и на многостороннем уровнях. Так, сама РФ пытается заменить доллар в своих резервах на золото. Однако запуск валюты в рамках БРИКС Центральным банком этой организации (который, кстати, возглавила бывшая президент Бразилии, соратница да Силвы Дилма Русеф) — это принципиально новая ступень процесса глобальной дедолларизации.

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Правительства Бразилии и Аргентины осуществили заявление о желании отказаться от доллара как валюты для международных расчетов
Фото: Pexels

Экономический обозреватель Бен Нортон отмечает, что с 1995 года удельный вес G7 в глобальной экономике снизился с 45% до 30.7%, зато вес стран, которые сейчас входят в БРИКС, вырос с 16% до 31,5%. Однако профессор экономики и политологии Калифорнийского университета в Беркли Барри Айхенгрин на круглом столе Института Брукингса выразил сомнения относительно возможности быстрой дедолларизации быстрой экономики, ведь темпы отказа от доллара пока остаются крайне медленными и ситуация сейчас развивается в основном на уровне заявлений.

Что с этим делать Украине?

В этой ситуации Украине нужно найти, чем заинтересовать это амбициозное государство, при этом не поссорившись со своими основными союзниками. Набрав субъектности в ходе отражения кровавой российской агрессии, нам следует привыкнуть, что мир сложнее, чем просто "белое и черное". То, что Бразилия не осуждает однозначно российское вторжение, вовсе не означает, что она поддерживает агрессию РФ, или даже является безусловным союзником Китая. Одной из геополитических проблем Москвы и Пекина является то, что у них обоих нет настоящих союзников, а скорее случайные "попутчики", которых объединяет если не откровенная ненависть, как в случае с Ираном, то определенные претензии к действующему мировому порядку. Одним из таких государств является Бразилия.

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Андрей Мельник — новый посол Украины в Бразилии
Фото: DW

Ее позиция скорее напоминает довоенную позицию Франции и Германии, которые не желали плестись за телегой, которой правит Вашингтон, а имели по всякому поводу свое мнение. Их позицию изменила большая война в Европе. Общим интересом стала защита от неспровоцированной агрессии — и понятно, что здесь Украине было что предложить Берлину и Парижу.

С Бразилией ситуация несколько сложнее. Здесь Украина мало что может предложить непосредственно в плане безопасности. Речь может идти скорее о продовольственной безопасности, определенном обмене технологиями и дипломатической поддержке. Но при этом важно не пренебречь интересами нашего основного союзника — США. В этом контексте интересен выбор кандидатуры посла в эту непростую, но достаточно важную страну.

Андрею Мельнику (имеется в виду украинский дипломатический корпус в целом) удалось изменить ход внешней политики Берлина. Теперь перед ним стоит задача совершить похожий маневр по ту сторону океана.

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