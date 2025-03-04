Не лезть на рожон, не отступать ни на дюйм. 10 правил общения с Трампом, Вэнсом и им подобными

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"Полтиника жалко?"

Есть такое слово в английском языке — "аѕѕегтіѵеѕтіѵеѕ". Его, как пишет английская писательница, наша бывшая соотечественница Carina Cocrell-Ferre, трудно перевести на русский или украинский. Это что-то вроде "назойливости", "неуступчивости", "самоуверенности".

Означает оно умение не вступать в конфликт, одновременно не избегая его.

Не лезть на рожон, но и не отступать ни на дюйм, четко, и одновременно толерантно очерчивая свою позицию.

Эта черта характера, как будто, во всей полноте присуща жителям Британских островов. Ее можно увидеть в британском кино и в общении британской элиты.

Узнал, что на украинский это слово так и переводится "ассертивность". И свойство это хорошо описано в мировой психотерапии.

Больше всего мне нравится такое ее определение: "Ассертивность — это поведение, сочетающее внутреннюю силу и вежливость в отношениях с другими людьми. Это способность в ситуации внешнего давления корректно отстаивать свои интересы и свою линию поведения, спокойно говорить "нет" тому, что вас не устраивает и продолжать в социально приемлемой форме эффективно настаивать на своих правах."

Вы уже поняли, к чему веду.

Уметь быть "ассертивным" — это, возможно, единственное, что я бы посоветовал Зеленскому в будущих переговорах (если они еще возможны) с Трампом, Вэнсом, Рубио и другими американскими достойными.

Не пытаться в чем-то убеждать их фактами, не давить на совесть, не давать волю эмоциям.

Но и не вылизывать господские сапоги, как предлагает кое-кто из наших трампофилов. Не поддакивать послушно, надеясь на милостыню. Не признавать вины, не поддаваться на попытки спровоцировать, сломать, убедить в бесполезности сопротивления.

Но вежливо, с обаятельной улыбкой, со всем уважением настаивать на своем, так, чтобы Трамп кожей чувствовал, что его "бархатно" так посылают в ж..., но поймать собеседника на сознательном оскорблении не мог бы.

Как это может выглядеть на практике?

* * *

Есть один хороший пример из известного литературного произведения, которое многие мои ровесники читали, а фильм по нему видели все. Помните такой диалог?

"- ...Предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии. По полтиннику штука!

- Нет, не возьму.

- Но почему вы отказываетесь?

- Не хочу.

- Вы не сочувствуете детям Германии?

- Сочувствую.

- А-а... Полтиника жалко?

- Нет.

- Тогда почему же?

- Не хочу..."

* * *

Тот самый классический сюжет

Известный психолог, психотерапевт и писатель, один из разработчиков стратегии ассертивности Мануэль Смит в книге "Уверенность в себе" называет такой стиль общения "заезженная пластинка". (Для тех, кто никогда не имел дела с винилом, объясню: от частого и неосторожного проигрывания пластинки игла проигрывателя начинала перескакивать с дорожки на дорожку, и как следствие, какая-то фраза из песни или отрывок мелодии мог повторяться множество раз).

По мнению Смита, постоянное, без проявления эмоций повторение одних и тех же тезисов в общении предотвращает развитие конфликта, и в то же время, отбивает у манипулятора желание загонять вас в тупик.

Как выглядел бы разговор Зеленского с опытными манипуляторами Трампом и Вэнсом, если бы он наложил свои ответы на трафарет вышеприведенного диалога о "немецких детях"?

Даю возможность пофантазировать каждому из читателей лично. Думаю, это вас развлечет.

Есть другой прием, который Смит назвал "туман на море". Автор предлагает при попытках вызвать у вас чувство вины, спровоцировать на резкую реакцию или манипулировать иным образом — вести себя так, как будто вы есть тот туман — густой, устойчивый, сквозь который ничего не видно, и одновременно независимый, неуправляемый, который невозможно ухватить.

Игра в "туман" учит реагировать только на то, что нам действительно сказали, а не на какие-то намеки. В ней мы не пытаемся читать мысли оппонента и не интерпретируем сказанное им. Ведь именно намеки и недомолвки ложатся на душу наибольшим бременем.

Собственно говоря, ассертивность — это даже не столько манера общения, сколько стиль существования в мире, где тобой пытаются манипулировать.

Вот правила этого стиля, сформулированные Мануэлем Смитом:

Я имею право оценивать собственное поведение, мысли эмоции и отвечать за их последствия. (Манипулятор будет пытаться убедить тебя, что оценивать твои действия во всех случаях должен кто-то более "мудрый" и авторитетный). Я имею право не извиняться и не объяснять свое поведение. (Манипулятор убеждает: Ты отвечаешь за свое поведение перед другими людьми, желательно, чтобы ты отчитывался перед ними и объяснял им все свои действия и еще извинялся за поступки). Я имею право самостоятельно обдумать, являюсь ли я ответственным вообще и до какой степени за решение проблем других людей. (Манипулятор: Ты больше ответственен перед институтами и другими людьми, чем перед собой. Поэтому жертвуй собственным достоинством и приспосабливайся)... Я имею право изменить собственное мнение (Манипулятор: Если ты уже высказал какую-то точку зрения, ты не должен ее менять. Иначе ты проявишь собственную некомпетентность). Я имею право ошибиться и отвечать за свои ошибки (Манипулятор: ты не имеешь права ошибаться. Если ты ошибся, то почувствуешь себя виноватым. Чтобы не допустить этого, твои решения должны контролироваться)... Я имею право сказать: "я не знаю" (Манипулятор: ты должен ответить на любой вопрос). Я имею право быть независимым от доброжелательности других. (Манипулятор: Ты должен делать все, чтобы люди тебя любили, потому что чувствуешь в них потребность). Я имею право принимать нелогичные решения. (Манипулятор: Разумно только то, что является логичным). Я имею право сказать: "я тебя не понимаю" (Манипулятор: Ты должен быть внимательным к потребностям окружающих, "читать их мысли". В противном случае ты будешь выглядеть как безжалостный бездарь и тебя никто не будет любить). Я имею право сказать: "меня это не интересует" (Манипулятор: Ты должен стараться внимательно и эмоционально относиться ко всему, что происходит в мире. Иначе ты — равнодушный эгоист).

* * *

Думаю, не всем эти правила понравятся. А особенно, если приложить их к действиям Президента страны (мы же все хотим от него признания вины, раскаяния, отчетов).

Но порадую — российским коллегам Мануэля Смита они тоже не нравятся, потому что слишком много критики в адрес ассертивности звучит в российском секторе Интернета. И это понятно: такой степени независимости личности, которую предлагает Смит, они себе не могут позволить.

Но в свободной стране к этим правилам стоит прислушиваться. И не только Зеленскому, но и всем нам. Эти правила пригодятся.

Так по крайней мере мы научимся общаться друг с другом, не попадать в плен манипуляторов и не сводить диалог в стране к непрерывным срачам.

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