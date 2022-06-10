Українська авіація знищила бойову техніку та склади ЗС РФ у Херсонській області, — Генштаб

Окупаційні формування, за даними відомства, продовжують масово відмовлятися брати участь у бойових діях проти ЗСУ через великі втрати.

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Українська авіація завдала авіаударів за місцями скупчення ворожої техніки та складів з боєприпасами ЗС РФ у Херсонській області. Свіже ранкове зведення публікує пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

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На Волинському та Поліському напрямках Білорусь перекинула до кордону підрозділи спеціальної бригади внутрішніх військ, що підпорядковуються МВС. На Сіверському напрямку з мінометів обстріляли Середину-Буду, Рожковичі, Сеньківку та Сопич.

На Слобожанському напрямку в бойових діях залучено 30 батальйонних тактичних груп. Окупанти цілеспрямовано ведуть вогонь по позиціях ЗСУ з метою недопущення виходу української армії до державного кордону з РФ.

На Харківському напрямку окупаційні війська тримають оборону зайнятих раніше позицій, а на Слов'янському ворог зосереджує сили для відновлення наступу. На Донецькому напрямку обстріли продовжуються вздовж усієї лінії зіткнення, а населені пункти та позиції ЗСУ обстрілюють з артилерії, мінометів, ракетних комплексів та авіації.

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано артилерійські атаки по Григорівці та Серебрянці. На Сєвєродонецькому напрямку ЗС РФ продовжують штурмувати обласний центр, у місті йдуть запеклі бої.

На Бахмутському напрямку російські війська залучають армійську та оперативно-тактичну авіацію. ЗС РФ протягом доби вели наступ у районі Ниркового та Миколаївки, але були змушені відступити через втрати. Розвідку боєм загарбники здійснювали біля Берестового та Нагірного та також відійшли на колишні позиції. На напрямі Воздвиженка-Роти ЗС РФ мають частковий успіх і зміцнюються нових рубежах.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках протягом доби зафіксовано обстріл позицій ЗСУ. На Південнобузькому напрямку підрозділи ЗС РФ тримають оборону на своїх рубежах, зводять фортифікаційні споруди та мінують територію біля Високопілля.

За даними Генштабу, на вказаному напрямку продовжують фіксувати масові відмови окупантів продовжувати бойові дії через великі втрати. Мотострілецький підрозділ зі складу 1-го Армійського корпусу у складі відмовилося від участі у війні. Протягом доби на Херсонщині успішно відпрацювала українська авіація — авіаудари були завдані по місцях скупчення ворожої техніки та особового складу. Крім цього, знищено кілька складів із боєприпасами.

На сході країни, як зазначає командування, ЗСУ відбили сім ворожих атак, під час яких ліквідували:

10 танків;

7 артилерійських систем;

4 бойові броньовані машини;

3 спеціальні броньовані автомобілі;

4 одиниці автомобільної техніки;

склад із боєприпасами противника.

Підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити п'ять БПЛА типу "Орлан-10".

[ + – ] Українська авіація знищила бойову техніку та склади ЗС РФ у Херсонській області [ + – ] Українська авіація знищила бойову техніку та склади ЗС РФ у Херсонській області

Нагадаємо, 9 червня суд "ДНР" ухвалив смертний вирок іноземцям, які воювали за Україну проти ЗС РФ. Громадяни Великобританії Шон Піннер, Ендрю Хілл та марокканець Саадун Брагім засуджені до найвищої міри покарання за наймання та спробу повалення влади.

Також повідомляли, що українські військовослужбовці намагалися провести деблокаду "Азовсталі" у Маріуполі. Штурмовий підрозділ під керівництвом ГУР Міноборони висунувся з Гуляйполя у бік обложеного міста, але був змушений відступити після зіткнення з ЗС РФ.