Вирок Сергію Стерненку: в ОП відреагували на рішення суду

За словами прес-секретаря президента, Володимир Зеленський не втручався в розгляд цієї кримінальної справи і "покладається на незалежність правоохоронної системи".

В Офісі президента України (ОП) відреагували на вирок Сергію Стерненку. Прес-секретарка президента Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський не втручався в розгляд цієї кримінальної справи і "покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи в розслідуваннях".

Про це повідомляє "Українська правда".

"Володимир Зеленський підкреслював і підкреслює, що покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи в розслідуваннях. Він не втручається в розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі. Публічні заяви, якими президента намагаються залучити до цієї історії, є політизацією справи", — сказала Мендель.

Прес-секретарка президента також спростувала слова Стерненка, що президент нібито пропонував йому обійняти державну посаду.

"Президент України не пропонував Сергію Стерненку ніяких посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади", — сказала Мендель.

Її слова вже прокоментував у Facebook адвокат Стерненка Масі Найєм.

"Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій президент пропонував йому посаду. Зі мною також було, щонайменше, десять осіб", — написав він у соцмережі.

ЗМІ також повідомляли, що під час оголошення вироку в залі суду Стерненко нібито подзвонив президенту та "подякував" йому за винесений вирок.

"Ніяких дзвінків від зазначеної засудженої особи президент не отримував. Глава держави вважає, що не повинен бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика, його ім'я не повинне використовуватися в спробах захиститися від судового вироку", — сказала Мендель.

Нагадаємо, вирок Сергію Стерненку виніс Приморський районний суд міста Одеси. Його позбавили волі на 7 років і три місяці.

Під будівлею одеського суду, де був винесений вирок, відбулися сутички з правоохоронцями. Зіткнення відбулися на задньому виході із суду. Протестувальники блокували вихід і виїзд із суду.

Стерненка, за словами його адвоката Масі Найєма, звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (напад із метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством), ч. 1 ст. 263 КК України (носіння вогнепальної зброї).

За даними правоохоронців, восени 2015 року викрадачі на чолі зі Стерненком тримали депутата Одеської районної ради Сергія Щербича в офісі "Правого сектора", на вулиці Жуковського в Одесі. Потерпілий заявляє, що його там залякували і били, а після — викинули біля Суворовського суду Одеси. Згідно зі свідченнями Щербича, його зв'язали, били палицею, тисли йому пальці плоскогубцями, а також розряджали в нього травматичний пістолет: у спину та в ноги.

Також проти Стерненка заведена кримінальну справа, що стосується смертельного поранення Івана Кузнєцова, яке наразі попередньо класифікується, як вбивство під час самооборони.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в скоєнні злочину за частиною першою статті 115 ("убивство") і частини другої статті 263 ("носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу") Кримінального кодексу України. Нещодавно Стерненка відпустили на поруки за вказаною справою.