"Справа рук Банкової". Чому в ув'язненні Стерненка звинуватили Зеленського

Екс-лідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко визнаний винним у викраденні та тортурах людини. Фокус з'ясовував, як ця справа стала політичною і чому вона викликає стільки суперечок.

"Здрастуйте, пане президенте! Хочу вам подякувати за сьогоднішній вирок!" — колишній глава одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко, а сьогодні — обвинувачений (і майже засуджений) у справі про викрадення людини, після винесення вироку дзвонить безпосередньо президенту України Володимиру Зеленському. Принаймні, саме таке ім'я висвічується в телефоні, який опинився в руках Стерненка в фіналі судового засідання.

Вирок Стерненку вже винесений: він визнаний винним за ч. 2 ст. 146 ("Викрадення людини"), ч. 2 ст. 187 ("Розбій"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю") КК України та засуджений до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Утім, попереду ще апеляція, а за активіста (так його за звичкою називають в ЗМІ) вже заступаються найвпливовіші фігури. Наприклад, на суд з'явилася колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, а п'ятий президент України Петро Порошенко написав на підтримку Стерненка емоційний допис у соцмережах.

Хто такий Сергій Стерненко

25-річний одесит Сергій Стерненко, колишній глава місцевого "Правого сектору" (2014-2017 рр.), який брав участь в організації під псевдонімом "Берія", свою політичну кар'єру розпочав у 18 років як активний учасник Революції Гідності, ставши після подій на Майдані одним із засновників руху "Народної люстрації", члени якого закидали місцевих чиновників із "табору, тих хто протистоїть" у сміттєві баки.

Одеський осередок "ПС" під керівництвом Стерненка зривав концерти зірок української та російської естради, які, за словами Стерненка, підтримували окупацію Криму та виступали там — або на окупованому Донбасі. Так, в Одесі були заблоковані виступи Ані Лорак, Костянтина Райкіна та Світлани Лободи.

У коментарі "Українській правді" екс-глава одеського "ПС" повідомив, що він із товаришами "боролися з наркоточками", а саме — "затримували" людей, яких вважали наркоторговцями, викладаючи в соцмережах звіти про це.

Крім справи про викрадення одеського депутата Щербича Стерненко фігурує в декількох інших кримінальних справах, найгучніша з яких стосується вбивства одесита Івана Кузнєцова, після якого Стерненко вів стрім у Facebook, який все ще гуляє інтернетом. Кузнєцов загинув від ножових поранень 24 травня 2018 року, після конфлікту зі Стерненком. Колишній глава одеського Правого сектору наполягає, що оборонявся.

Викрадення Щербича: "били палицею, тисли пальці плоскогубцями"

24 квітня 2015 року відбулося групове викрадення новообраного депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Згідно зі свідченнями Щербича, п'ятеро чоловіків викрали і катували його, вимагаючи відмовитися від депутатського мандату, який він повинен був отримати 30 квітня.

За даними поліції, викрадачі на чолі зі Стерненком тримали Щербича в офісі "Правого сектору", на вулиці Жуковського в Одесі. Потерпілий заявив, що його там залякували і били, а після — викинули біля Суворовського суду Одеси. Щербич уточнив у заяві, що його зв'язали, били палицею, тисли йому пальці плоскогубцями, а також розряджали в нього травматичний пістолет: у спину та в ноги.

Перший арешт підозрюваних у справі про викрадення Щербича

Сергія Стерненка, який на той час був лідером одеського осередку "Правого сектору", а також його соратника Руслана Демчука заарештували за підозрою у викраденні через півроку після події. Однак Апеляційний суд Одеси дозволив Стерненку вийти під заставу розміром 60 тисяч гривень.

Прокуратура стверджувала, що вина обвинувачених, Стерненка та його соратника Руслана Демчука, підтверджується показаннями потерпілого Сергія Щербича, телефонними білінгами і показаннями свідка. Остання розповіла, що бачила, як Щербича затягли в машину та відвезли в невідомому напрямку. Метою нападу, на думку звинувачення, було заволодіння майном Щербича — його банківською карткою і телефоном.

Того разу Стерненка, крім нападу, визнали винним у незаконному зберіганні зброї — травматичного пістолета. Однак за цією статтею одесита звільнили від відповідальності, оскільки вже минув термін давності. І взагалі, за словами власне Стерненка, він випадково знайшов пістолет біля свого будинку. Ще одне звинувачення, яке "висить" на Стерненку — щодо наркотиків.

Вирок: 7 років із конфіскацією та застереженнями

Приморський районний суд Одеси вдень у вівторок, 23-го лютого виніс вирок одеситу Сергію Стерненку, визнавши його винним у справі про викрадення депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, яке відбулося навесні 2015 року. Оголошення вироку обвинувачений транслював у себе у Facebook.

За рішенням суду Стерненко отримав 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Сторона звинувачення вимагала для підсудного 8 років позбавлення волі з конфіскацією.

"Ірина Венедіктова (генеральна прокурорка України. — Ред.), забирай собі половину мого автомобіля, катайся", — написав Стерненко у Facebook одразу ж після оголошення вироку.

"Його зламали, його перетисли": Стерненко про суддю Попревича

"Суд визнав Стерненка винним у повному обсязі в насильницькому нападі та викраданні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї. Суд виніс вирок 7 років і 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна", — уклав за підсумками засідання чільний суддя Віктор Попревич.

За словами засудженого, Попревич спочатку нібито мав намір винести виправдувальний вирок. У промові, яку він виголосив вже після оголошення вердикту, Стерненко заявив:

"Цей суддя написав виправдувальний вирок, але на нього тисли Ірина Венедіктова (генеральна прокурорка України. — Ред.), Олег Татаров (заступник голови Офісу президента України. — Ред.) і Геннадій Труханов (мер Одеси. — Ред.). І тому він безпрецедентно відклав оголошення вже написаного вироку... І він цей вирок переписав за ці дні. І результат цього вироку ви щойно почули".

"У цьому суддю я навіть не хочу звинувачувати. Мені його шкода. Його зламали. Його перетисли. Його змусили переписати своє рішення і він вже ні за що не відповідає", — додав Стерненко, зазначивши, що це було справою рук "Банкової".

Перед цим засідання у справі проходило в п'ятницю, 19 лютого. Звідки у підсудного з'явилося "попереднє" рішення суду та яким чином він встиг із ним ознайомитися, Стерненко не повідомляє.

"Суддя ручний, прокурори тупі": реакція підсудного на оголошення вердикту

За словами Стерненка, справа базується на одних лише показаннях потерпілого, і з вироком він категорично не згодний, зазначаючи, що рішення "є політично мотивованим", а зокрема — реакцією чинної влади на його критику.

Безпосередньо під час оголошення вироку Стерненко заявив, що дослухувати вердикт "сенсу немає" і почав збирати речі, а паралельно — виголосив промову, перекрикуючи оголошення вироку. Зокрема, Стерненко назвав суддю "ручним", а прокурорів "тупими" і непрофесійними. Крім того, засуджений заявив, що ініціаторів цього судового рішення "покриває" особисто Володимир Зеленський.

"Якщо щось станеться зараз зі мною в СІЗО, а мене зараз везуть в СІЗО, то це буде особиста відповідальність президента Володимира Зеленського", — додав Стерненко. Також підсудний повідомив, що в СІЗО його чекають "дуже важкі умови", і підкреслив, що не заперечує замах уже в стінах ізолятора.

У зв'язку з цим політблогер Анатолій Шарій пригадав, що всього кілька днів тому Стерненко схвалював висунуте Шарію звинувачення в державній зраді — а тепер "сів" сам. За словами Шарія, Сергія Стерненка посадили в п'ятий корпус Одеського СІЗО, у камеру для "скривджених".

[ + – ] Скріншот повідомлення Анатолія Шарія

"Там сидять люди, у яких проблеми із зеками. У Стерненка проблем із зеками немає. Зате за дві камери від нього сидить такий собі Лазарєв, якого Стерненко допоміг посадити на 15 років", — повідомив Шарій у себе в Telegram через кілька годин після оголошення вердикту.

Вийшов із "клітки" — і подзвонив президенту

Вже після оголошення вироку, яке супроводжувалося криками "Ганьба!" присутніх на засіданні прихильників Стерненка, з "групи підтримки" засудженому передали телефон, за допомогою якого той нібито подзвонив особисто президенту Володимиру Зеленському. (За день до засідання обвинувачений через соцмережі запросив на суд всіх охочих, пообіцявши оплатити квитки в обидві сторони).

"Пане президенте, вас Сергій Стерненко турбує, хочу вам подякувати за сьогоднішній вирок", — сказав активіст у телефон, на екрані якого тривала розмова з абонентом, підписаний як "Володимир Зеленський", після чого дзвінок обірвався. У залі, проте, пролунали схвальні вигуки й оплески.

Прес-секретарка президента Юлія Мендель вже спростувала слова Стерненка про те, що президент нібито пропонував йому обійняти державну посаду, попутно зазначивши, що: "Публічні заяви, якими президента намагаються залучити до цієї історії, є політизацією справи".

Додамо також, що разом з іншими прихильниками Стерненка у суді з'явилася й колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Все заготовлено з п'ятниці на вівторок": слово адвокатам Стерненка

Адвокат Сергія Стерненко Віталій Коломієць заявив що, на його думку, 19-го лютого судді готували виправдувальне рішення, але суд перенесли на 23-е число, щоб цього не допустити.

За словами адвоката "все було заготовлено з п'ятниці на вівторок". Такі процесуальні дії Коломієць зазначив, як "домовленість на рівні Офісу президента й Офісу генерального прокурора".

Ще один адвокат Стерненко Масі Найєм написав у Facebook, що суддя цитував свідка, якого в суді не допитували, що нібито є неправомірним, у зв'язку з тим, що "суд може засновувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо заслуховував під час судового засідання".

Заворушення від "побратимів" під будівлею Приморського суду

Крім іншого, Стерненко зазначив, що подаватиме апеляцію і закликав своїх прихильників виходити на протести. Тож на цьому новини з будівлі суду не закінчилися. Прихильники Стерненка, які зібралися під будівлею, влаштували акцію протесту: скандували образливі вигуки у сторону поліції, кидали петарди, а також підпалили фаєри, димові шашки та автомобільні покришки.

[ + – ] Відео Анастасії Рокитної

[ + – ] Активісти під будівлею суду — відео

Після закінчення засідання учасники протесту спробували не допустити виїзду автозаків із території установи.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", ті, хто зібралися під стінами суду почали бійку з поліцією, унаслідок якої поліцейські потіснили мітингувальників до воріт, звільнивши проїзд.

З основних воріт вивезти Стерненка не вдалося — авто закидали вогняними шашками та вибуховими пакетами. Однак кілька автозаків все ж змогли виїхати з інших воріт і зрештою Сергія Стерненка вивезли в СІЗО.

Заступники: "Це може статися з кожним" або "Янукович винен"

Одним із перших вирок у справі Стерненка прокоментував п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. На його думку, те, що сталося є "не просто вибіркове правосуддя", а й витівки так званої "п'ятої колони", нібито наявної при чинній владі.

"Це — наслідок впливу команди Януковича — Портнова (Андрій Портнов, екс замголови АП при президенті Вікторі Януковичі — ред.) На правоохоронні органи та суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення й стало можливим", — написав Петро Порошенко у себе у Facebook.

Також за Стерненка вже заступилася лідерка партії "Голос", членкиня однойменної парламентської фракції Кіра Рудик. "Пам'ятайте, що в нашій країні на місці Стерненка може опинитися кожен. Тримайся, Сергій", — звернулася Рудик до засудженого на своїй Facebook-сторінці.

В оприлюдненій у вівторок заяві партії вирок Стерненко названий "черговою демонстрацією того, що судова система в Україні перетворилася на знаряддя тиску й усунення неугодних".

Продовження буде

Історія зі Стерненком сприймається вкрай неоднозначно, і якщо частина з тих, хто стежить за розвитком подій, 23 лютого постили в Facebook повідомлення зі словами: "Одеса, спасибі!", то інші, на противагу, готові захищати активіста від несправедливого, на їхню думку, звинувачення.

Представники громадської організації "Рух опору капітуляції" організувала проведення акції протесту в Києві на вул. Банковій, де розташований офіс президента України, закликавши всіх небайдужих приєднатися до заходу. Акція на підтримку поміщеного в СІЗО Стерненка проходить у Львові. І ще одна акція "Free Sternenko" — під будівлею Харківської ОДА.

"Політичний" Стерненко. Реакція соцмереж і лідерів громадської думки

На вирок жваво відреагували мешканці українського Facebook-сегменту. Зокрема, свою думку з приводу вироку вже висловили:

народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, депутат Київради Максим Нефьодов, журналістка Світлана Крюкова, журналіст Роман Сініцин, журналіст Денис Казанський, засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, екс-політв'язень Олег Сенцов, а також колишній глава Інституту національної пам'яті, нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович та багато інших громадських діячів.

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Політичний експерт Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі Фокусу зазначив, що Стерненко спеціально "замішує в справу" Володимира Зеленського.

"Захист хоче підняти статус Стерненка, показати, що він така "велика" людина, що з ним сам президент хотів домовитися. Хочуть максимально політизувати його справу", — заявив Фесенко.

За його словами, це "традиційний спосіб захисту" в таких ситуаціях, проте далеко не факт, що Зеленський захоче "домовлятися" зі Стерненком: "Він не лідер політпартії, не впливова фігура. Він у кращому випадку для президента цікава особистість, резонансна в Одесі, але не в масштабах України".

У світлі подій, що відбулися політичний експерт Олег Постернак повідомив Фокусу, що такий резонанс у справі Стерненка виник саме в зв'язку з його політичною складовою.

"Стерненко уособлює радикально-націоналістичні сили, активістів, який боролися із сепаратистами і ватниками, тому для частини виборців він герой", — зазначив експерт.

При цьому Постернак підтвердив вищевикладену думку Фесенка про те, що "залучення Зеленського" це не більше, ніж чергова тактика захисту:

"Треба віддати належне адвокатам і медійникам, які, щоб перекрити тьмяність правової аргументації, наповнювали інформаційне поле шумом, який створив у суспільстві ілюзію, що невинну людину покарали"

Фіналом цієї історії, за словами співрозмовника Фокуса, повинна бути стати "зв'язка" з президентом Зеленським: "Ось вони й вигадали фейкову, на мій погляд, інформацію (про те, що Зеленський пропонував Стерненку посаду, дзвонив під час судового засідання. — Ред.)".

А підсудний-то був не один: вирок учаснику

Як передає "Суспільне", 23-го лютого Приморський районний суд Одеси виніс вирок не тільки Стерненку, але й іншому фігуранту в справі про викрадення депутата Сергія Щербича — Руслану Демчуку: "Демчука, як і Стерненка, засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Обох вже доставили в слідчий ізолятор".