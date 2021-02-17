Дело Стерненко: прокуратура запросила 8 лет с конфискацией за похищение депутата

В судебном разбирательстве, которое тянется уже более 5-ти лет, в последнее время отмечается небывалая активизация.

Одесский националист Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве, и недавно отпущенный на поруки народного депутата от фракции "Голос" Романа Лозинского, сообщил у себя в Telegram о том, что против него выдвинуты обвинения в похищении человека.

По словам Стерненко, прокуратура Приморского суда Одессы на заседании в среду, 17 февраля "по старому делу" запросила "8 лет с конфискацией имущества". По словам Стерненко, оглашение приговора состоится в 10:00 пятницы, 19-го февраля, в городе Одессе.

В своей публикации одессит напомнил, что в 2015 году у него дома был проведен обыск, во время которого правоохранители изъяли пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый пистолет. Основанием для обыска, отмечает автор публикации, стало заявление депутата одесского районного совета Сергея Щербича.

Стерненко уточнил, что его подозревают в похищении Щербича с целью завладения его средствами. При этом, в деле, которое тянется уже более 5-ти лет, по словам одессита, в последнее время отмечается небывалая активизация: "Процесс очень ускорился. Ранее заседания проходили раз в месяц. А здесь стали происходить еженедельно. И вот за последние 7 дней их было 3".

Так, по данным полиции, осенью 2015-го похитители во главе со Стерненко держали Щербича в офисе "Правого сектора", на улице Жуковского в Одессе. Потерпевший заявляет, что его там запугивали и избивали, а после – выбросили возле Суворовского суда Одессы. Согласно показаниям Щербича, его связали, избивали дубинкой, давили ему пальцы плоскогубцами, а также разряжали в него травматический пистолет: в спину и в ноги.

Отметим, что против Стерненко также заведено уголовное дело, касающееся факта смертельного ранения Ивана Кузнецова, которое на данный момент предварительно классифицируется, как убийство при самообороне.

Напомним, 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по части первой статьи 115 ("убийство") и части второй статьи 263 ("ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения") Уголовного кодекса Украины. Недавно Стерненко был отпущен на поруки по указанному делу.