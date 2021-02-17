Справа Стерненко: прокуратура запросила 8 років з конфіскацією за викрадення депутата

У судовому розгляді, який тягнеться вже більше 5-ти років, останнім часом відзначається небувала активізація.

Одеський націоналіст Сергій Стерненко, звинувачений у вбивстві, і нещодавно відпущений на поруки народного депутата від фракції "Голос" Романа Лозинського, повідомив у себе в Telegram про те, що проти нього висунуті звинувачення у викраденні людини.

За словами Стерненка, прокуратура Приморського суду Одеси на засіданні в середу, 17 лютого "за старою справою" запросила "8 років з конфіскацією майна". За словами Стерненка, оголошення вироку відбудеться о 10:00 п'ятниці, 19-го лютого, в місті Одесі.

У своїй публікації одесит нагадав, що у 2015 році у нього вдома був проведений обшук, під час якого правоохоронці вилучили пневматичну зброю, колекційний ніж і стартовий пістолет. Підставою для обшуку, зазначає автор публікації, стала заява депутата одеської районної ради Сергія Щербича.

Стерненко уточнив, що його підозрюють у викраденні Щербича з метою заволодіння його коштами. При цьому, у справі, яка тягнеться вже більше 5-ти років, за словами одесита, останнім часом відзначається небувала активізація: "Процес дуже прискорився. Раніше засідання проходили раз на місяць. А тут стали відбуватися щотижня. І ось за останні 7 днів їх було 3".

Так, за даними поліції, восени 2015-го викрадачі на чолі зі Стерненком тримали Щербича в офісі "Правого сектора", на вулиці Жуковського в Одесі. Потерпілий заявляє, що його там залякували і били, а після — викинули біля Суворовського суду Одеси. Згідно зі свідченнями Щербича, його зв'язали, били палицею, тиснули йому пальці плоскогубцями, а також розряджали в нього травматичний пістолет: в спину і в ноги.

Зазначимо, що проти Стерненка також заведено кримінальну справу, що стосується факту смертельного поранення Івана Кузнєцова, яка наразі попередньо класифікується, як вбивство під час самооборони.

Нагадаємо, 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за частиною першою статті 115 ("вбивство") і частини другої статті 263 ("носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу") Кримінального кодексу України. Нещодавно Стерненко був відпущений на поруки за вказаною справою.