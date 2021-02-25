В "Голосі" незадоволені заявою Рудик про переговори щодо коаліції зі "Слугою народу"

На думку одного з незадоволених, "слуги" отримали владу, якої раніше не було ні у кого в країні, тому й відповідальність за те, що відбувається повинні нести тільки вони.

Після заяви голови партії "Голос" Кіри Рудик про те, що вона періодично веде переговори з "слугами народу" щодо можливого створення коаліції між їхніми фракціями, ряд її однопартійців виступив проти такого об'єднання. Так, нардеп Соломія Бобровська написала у себе на сторінці у Facebook про те, що її "дуже здивував" факт переговорів між лідером їхньої політсили та Офісом президента, зазначивши, що вона взагалі не уявляє, як таке об'єднання можливе.

"Будемо разом з Шкарлетом плагіатити, щоб нас потім кнопкодавством призначали на посади? Будемо разом з Венедиктовою садити всіх, хто незручний? Будемо разом з Бужанським впадати в істерику від мовного закону? Будемо разом зі Степановим провалити карантин? Будемо сидіти з Корнієнко та обговорювати, які у нас "робочі баби"? Або разом ховатися від журналістів, які запитують про незадеклароване майно?", — написала Бобровська.

Нардеп зазначила, що партія "Слуги народу" демократичним шляхом отримала владу, якої раніше не було ні у кого в країні, і, за її словами, відповідальність за те, що відбувається в країні повинні нести тільки вони.

А її колега по фракції Юлія Клименко написала, що "не знає, хто в яку коаліцію зібрався", однак вона планує піти на мітинг на підтримку засудженого за викрадення людини Сергія Стерненка.

Варто зазначити, що в посадці Стерненка він і його прихильники звинувачують саме нинішню владу в особі Володимира Зеленського, генпрокурора Ірину Венедіктову та інших членів їх команди.

Зазначимо, в інтерв'ю, яке опублікували 25 лютого, голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що представники партії "Слуга народу" періодично проводять з нею переговори щодо створення коаліції у ВРУ. За словами Рудик, на діалог про це з нею час від часу також намагаються вийти і представники Офісу президента.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко розповіла про консультації щодо коаліції "Батьківщини" і "Слуги народу".