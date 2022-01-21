"Это не про меньше сахара и соли, а про здоровую нацию". Елена Зеленская о новом школьном меню

Первая леди рассказала Фокусу, почему возникли проблемы с детским питанием в школах, обязательно ли школьным столовым отказываться от сахара и соли, а также как школы и родители могут "отрегулировать" новое меню, которое составил шеф-повар Евгений Клопотенко.

Еда идет на помойку — многочисленные комментарии такого содержания пишут родители украинских школьников, которые с нового года питаются по новым меню в учебных заведениях. В соцсетях бушуют безумные споры о реформе школьного питания, которая предусматривает, в частности, уменьшение соли и сахара в блюдах, запрет на консервы и колбасу, а также снеки и газированные напитки.

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Разработчики реформы во главе с ее инициатором, первой леди Еленой Зеленской, декларируют переход к более здоровому питанию, однако многие украинские ученики и их родители изменениями не удовлетворены. Дети жалуются, что школьная пища пресная, потому что без соли и сахара. У родителей много вопросов к новому меню, разработанному шеф-поваром Евгением Клопотенко и командой специалистов из Минздрава и других учреждений. В частности, родители из Кременчуга на Полтавщине горячо дискутируют о том, можно ли называть "полтавским борщом" блюдо без капусты и со сливовым соусом, и уверены, что их дети не будут такое есть.

В то же время есть противоположные мнения и впечатления — о том, что ребенок наконец-то стал есть в школьной столовой, потому что там вкусно, а также получили одобрение новые нормы питания, куда добавили больше сезонных овощей и фруктов, а мучные изделия ограничили цельнозерновым хлебом с уменьшенным содержанием соли.

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Изменения в школьном меню, как отрицательные, так и положительные, связывают с реформой и "меню Клопотенко". Однако ситуация в стране неоднородна и более сложна, чем кажется. Евгений Клопотенко разработал рецепты 160 блюд как украинской, так и зарубежных кухонь, чтобы внести разнообразие в школьное меню и чтобы блюда не повторялись слишком часто. Главное во внедрении меню то, что оно носит рекомендуемый характер: школы могут взять его полностью, частично или совсем не брать блюда Клопотенко, а разработать свои. Здесь обязательны не блюда сами по себе, а то, чтобы они соответствовали обновленным нормам организации питания, которые прописаны в постановлении Кабмина №305.

Собственно, это и произошло в украинских школах, которые по-разному воплотили реформу в своих столовых. Одни перешли на новое меню полностью, другие частично, третьи вообще подают блюда без соли и сахара — а это нарушение норм, потому что в постановлении прописано постепенное уменьшение их количества до 2023 года. В то же время региональные тренды или их зависимость от величины населенного пункта выделить сложно. Есть примеры успешного осуществления реформы в селах, как и примеры невкусного меню в Киеве, Харькове или Днепре.

Некоторые эксперты, говоря о саботаже и непонимании реформы на местах, употребляют выражение "кастрюльный бунт". Разработчики реформы отмечают, что дали время местным властям и школам, введя адаптационный период и мораторий на штрафы с 1 сентября 2021 по 1 января 2022 года. Как показывает практика, этого времени мало, потому что за прошлые годы в школах накопилось немало проблем, в первую очередь — устаревшее оборудование столовых и персонал, которому необходимы новые навыки и умения.

Еще до начала учебного года Госпродслужба проверила 1,7 тыс. школ и выявила нарушения в 65% из них. Самые распространенные — недостаток посуды, холодильного и технологического оборудования, иногда даже нет условий, чтобы помыть руки, необходим капитальный ремонт. Модернизация пищеблоков – дело не одного года. Реализация проекта началась в 2020 году, за это время отремонтировано всего 2,6 тыс. из общего количества 15 тыс. школ. Заодно планируют переучить поваров: тренинги начнутся с апреля.

Новое школьное меню. Сахара меньше, здоровья — больше

Елена Зеленская, первая леди Украины, в блиц-интервью Фокусу советует подходить к реформе школьного питания конструктивно, формировать здоровые пищевые привычки, а если в школе есть нарушения — не молчать

[ + – ] Елена Зеленская: "Мы зашли на вдвойне тяжелую территорию: во-первых, реформа касается самого дорогого — детей. Во-вторых, изменений здесь не было со времен СССР"

Вы были готовы к такому количеству негативных отзывов?

— Конечно, мы были готовы к критике, когда совместно с Минздравом, МОН, Минэкономики и Госпотребслужбой начинали реформу школьного питания, а команда Евгения Клопотенко с участием технологов, диетологов и представителей Минздрава разрабатывала новое меню. Если бояться критики, лучше ничего не начинать. А тут мы зашли на вдвойне тяжелую территорию: во-первых, реформа касается самого дорогого — детей. Во-вторых, изменений здесь не было со времен СССР. На старте реформы мы это исследовали, нынешние ученики питались так, как их родители, когда были школьниками: слипшиеся макароны, сосиска, хлебобулочные изделия и сладкий компот. То есть, мы замахнулись на многолетнюю, еще советскую "традицию". Беру это слово в кавычки, потому что традиция эта со знаком минус. В любом случае переход от старого к новому психологически сложен для общества.

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Наиболее горячие "войны" бушуют в соцсетях, потому что в новых блюдах ограничено (не отменено, а ограничено!) количество соли, сахара, жиров, белого хлеба, отменены субпродукты вроде сосисок и консервов, кондитерские изделия. Тем, кто привык к излишкам всего перечисленного, еда может показаться необычной – это называется пищевая привычка. Такие привычки есть у каждого из нас. Но нужно отличать вредные от безвредных.

Нормы об уменьшении соли и сахара утвердил Минздрав для улучшения здоровья украинцев. Просто подумайте над цифрами: 13,3% наших детей в возрасте до 17 лет страдают ожирением! Уже в подростковом возрасте страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями! Поэтому с такими пищевыми привычками следует бороться.

Итак, причина негативного восприятия нового меню — это неготовность к новой пище?

— Неготовность — первая причина. Мы как раз сейчас переживаем борьбу старого с новым, естественно, что это болезненно. Но есть и семейные традиции. Во многих семьях сосиска, белая булка и стакан сладкого напитка считаются нормальной едой для ребенка. Вообще, в детском "рейтинге" бургер и картофель фри почти всегда возобладают над супом и салатом. Если в семьях привыкли к калорийному, жареному, майонезному питанию, то новое может сначала быть необычным и вызвать нарекания.

Однако новое школьное меню – это не только про "меньше соли и сахара", это про здоровую нацию. Дети, у которых есть зависимость от сладостей, это в будущем люди с кучей проблем со здоровьем, начиная с гипертонии. Мы, родители, как никто должны быть заинтересованы в балансе между "вкусно" и "здорово" и формировать пищевые привычки детей. Можно сердиться на новом "несладком" чае в школьной столовой, а можно начать изменения в своей семье уже сегодня: уменьшить количество сладостей, увеличить количество овощных блюд. И главное, объяснить ребенку, почему это для него важно.

Возможно, причина критики – несоблюдение новых норм на местах?

— Возможно и такое, особенно поначалу. Мы готовили реформу более года. МОН и Минздрав специально ввели переходный период и отложили введение новых норм до 1 января 2022-го. Между тем, в течение осени мы проводили ряд региональных форумов для громад, педагогов, местных чиновников, где не только объясняли, но и наглядно готовили блюда по новым технологическим картам. А вот насколько на местах на самом деле готовились — вопрос. Страна большая, и, чтобы узнать реальное состояние реформы в каждой школе, нам нужно содействие всех: глав громад, руководителей отделов образования, директоров школ, поваров и особенно родителей — как самой заинтересованной стороны.

Вы — такие же полноправные участники реформы, у вас есть рычаги влияния! Вы всегда можете проверить правильность приготовления блюд: на сайте Минздрава в свободном доступе выложены все технологические карты на блюда.

Если в вашей школе используются меню, обсудите его с руководством школы и требуйте обеспечения качества пищи. Договоритесь с администрацией о дегустации меню родительским коллективом, пусть пообщается с поваром, встретится с поставщиками продуктов, чтобы увидеть их качество.

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Если не найдете понимания, если видите или подозреваете нарушения – не молчите! При отсутствии результата обращайтесь в Госпродслужбу. Для этого есть даже специальный чат-бот. Если не знаете, с чего начать формирование здоровых пищевых привычек или не хватает какой-либо другой информации о реформе или культуре здорового питания, посетите портал "Знаїмо". Это сайт о здоровой и осознанной пище для всех участников реформы – и взрослых, и детей. Там собрано все: и о новых стандартах школьного меню, и о том, как учить здоровому питанию дома. То есть, как продолжать то, что начато в школе.

Главное, говорите о реформе школьного питания не только в соцсетях, но и с теми, от кого она зависит. Обсуждайте реформу с детьми. Важно объяснить им, что изменения на их тарелке — для их здоровья и здорового будущего.

Приятного аппетита! Примеры блюд из нового школьного меню