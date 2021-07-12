Лучшим игроком чемпионата Европы признан вратарь

Доннарумма стал вторым голкипером после Петера Шмейхеля, становившимся лучшим игроком чемпионата Европы.

Лучшим игроком чемпионата Европы-2020 признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

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22-летний Доннарумма стал вторым вратарем после Петера Шмейхеля, который был удостоен признания лучшим игроком турнира.

На турнире Доннарумма проявил себя надежным вратарем и выиграл для сборной Италии две серии пенальти, пропустив всего четыре гола в семи матчах.

Ранее Фокус сообщал, что английские фанаты напали на итальянцев перед финалом Евро-2020.

Сборная Италии победила Англию в серии пенальти и стала новым чемпионом Европы. Кроме того, Италия в шаге одной победы до мирового рекорда по количеству побед подряд – команда Роберто Манчини не проигрывает уже 34 матчей, обновив национальный рекорд. Предыдущее достижение установлено в период с 1935 по 1939 годы, когда сборная Италия под руководством легендарного тренера Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

До мирового рекорда остался один матч. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а Бразилия – 35 матчей – с 1993 по 1996 год.

Лучшим игроком матча признали защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи – он забил гол, благодаря которому итальянцы сравняли счет и забил один из решающих пенальти в серии, принесших победу сборной Италии в финале чемпионата Европы.

Отметим, что Италия второй раз в истории выиграла чемпионат Европы, до этого последний раз Италия выигрывала главный трофей в Европе в 1968 году. Также Италия четырежды выигрывала чемпионат мира – 1934, 1938, 1982, 2006 годах.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год.