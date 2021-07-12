Кращим гравцем чемпіонату Європи визнаний воротар

Доннарумма став другим голкіпером після Петера Шмейхеля, який став кращим гравцем чемпіонату Європи.

Кращим гравцем чемпіонату Європи-2020 визнаний воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма.

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22-річний Доннарумма став другим воротарем після Петера Шмейхеля, який був удостоєний визнання найкращим гравцем турніру.

На турнірі Доннарумма проявив себе надійним воротарем і виграв для збірної Італії дві серії пенальті, пропустивши всього чотири голи в семи матчах.

Раніше Фокус повідомляв, що англійські фанати напали на італійців перед фіналом Євро-2020.

Збірна Італії перемогла Англію у серії пенальті і стала новим чемпіоном Європи. Крім того, Італія за крок до однієї перемоги до світового рекорду за кількістю перемог поспіль — команда Роберто Манчіні не програє вже 34 матчів, оновивши національний рекорд. Попереднє досягнення встановлено в період з 1935 по 1939 роки, коли збірна Італія під керівництвом легендарного тренера Вітторіо Поццо не програвала 30 матчів поспіль.

До світового рекорду залишився один матч. Збірна Іспанії не програвала 35 матчів з 2007 по 2009 рік, а Бразилія — 35 матчів — з 1993 по 1996 рік.

Кращим гравцем матчу визнали захисника збірної Італії Леонардо Бонуччі — він забив гол, завдяки якому італійці зрівняли рахунок і забив один з вирішальних пенальті в серії, що принесли перемогу збірній Італії у фіналі чемпіонату Європи.

Зазначимо, що Італія вдруге в історії виграла чемпіонат Європи, до цього востаннє Італія вигравала головний трофей у Європі у 1968 році. Також Італія чотири рази вигравала чемпіонат світу — у 1934, 1938, 1982, 2006 роках.

Нагадаємо, Євро-2020 мав відбутися минулого літа, але через пандемію коронавірусу турнір перенесли на 2021 рік.