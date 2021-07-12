Били і кидалися камінням: англійські фанати напали на італійців перед фіналом Євро-2020 (відео)

Англійські вболівальники в стані алкогольного сп'яніння агресивно зустрічали італійців перед фіналом чемпіонату Європи на "Вемблі".

У Лондоні перед фіналом Євро-2020 між збірними Англії та Італії сталися заворушення і зіткнення уболівальників.

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За даними Euronews, англійські вболівальники в стадії алкогольного спʼяніння почали кидати каміння і підручні предмети в перехожих. Також фанати збірної Англії напали на трьох італійських фанатів. Крім того, англійські фанати билися і між собою.

Група фанатів Англії, що не мала з собою квитків на фінал, намагалася прорватися на турнір, але поліція не пропустила уболівальників.

Раніше Фокус повідомляв, що збірна Італії перемогла Англію у серії пенальті і стала новим чемпіоном Європи! Крім того, Італія за крок від однієї перемоги до світового рекорду за кількістю перемог поспіль — команда Роберто Манчіні не програє вже 34 матчів, оновивши національний рекорд. Попередній рекорд встановлений в період з 1935 по 1939 рік, коли збірна Італія під керівництвом легендарного тренера Вітторіо Поццо не програвала 30 матчів поспіль.

До світового рекорду залишився один матч. Збірна Іспанії не програвала 35 матчів з 2007 по 2009 рік, а Бразилія — 35 матчів — з 1993 по 1996 рік.

Кращим гравцем матчу визнали захисника збірної Італії Леонардо Бонуччі — він забив гол, завдяки якому італійці зрівняли рахунок і забив один з вирішальних пенальті в серії, що принесли перемогу збірній Італії у фіналі чемпіонату Європи.

Зазначимо, що Італія вдруге в історії виграла чемпіонат Європи, до цього останній раз Італія вигравала головний трофей у Європі у 1968 році. Також Італія чотири рази вигравала чемпіонат світу — у 1934, 1938, 1982, 2006 роках.