Били и кидались камнями: английские фанаты напали на итальянцев перед финалом Евро-2020 (видео)

Английские болельщики в состоянии алкогольного опьянения агрессивно встречали итальянцев перед финалом чемпионата Европы на "Уэмбли"

В Лондоне перед финалом Евро-2020 между сборными Англии и Италии произошли беспорядки и столкновения болельщиков.

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По данным Euronews, английские болельщики в стадии алкогольного опьянения начали бросать камни и подручные предметы в прохожих. Также фанаты сборной Англии напали на трех итальянских фанатов. Кроме того, английские фанаты дрались и между собой.

Группа фанатов Англии, не имевшая с собой билетов на финал, пыталась прорваться на турнир, но полиция не пропустила болельщиков.

Ранее Фокус сообщал, что сборная Италии победила Англию в серии пенальти и стала новым чемпионом Европы! Кроме того, Италия в шаге одной победы до мирового рекорда по количеству побед подряд – команда Роберто Манчини не проигрывает уже 34 матчей, обновив национальный рекорд. Предыдущий рекорд установлен в период с 1935 по 1939 год, когда сборная Италия под руководством легендарного тренера Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

До мирового рекорда остался один матч. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а Бразилия – 35 матчей – с 1993 по 1996 год.

Лучшим игроком матча признали защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи – он забил гол, благодаря которому итальянцы сравняли счет и забил один из решающих пенальти в серии, принесших победу сборной Италии в финале чемпионата Европы.

Отметим, что Италия второй раз в истории выиграла чемпионат Европы, до этого последний раз Италия выигрывала главный трофей в Европе в 1968 году. Также Италия четырежды выигрывала чемпионат мира – 1934, 1938, 1982, 2006 годах.