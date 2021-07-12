Збірна Італії перемогла Англію у серії пенальті і стала новим чемпіоном Європи! (Відео голів)

Фінальний матч Євро-2020 пройшов за всіма канонами турніру: з екстра-таймами та серією післяматчевих 11-метрових ударів

У Лондоні, на стадіоні "Вемблі" визначився чемпіон Європи з футболу.

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У матчі Італія — Англія до стартового свистка було проблематично виділити фаворита. Але англійці, яких з перших же секунд погнали вперед трибуни "Вемблі", одразу ж взялися за справу. Харрі Кейн розігнав швидку атаку по центру, віддав на Тріппʼєра, який відправив мʼяч на дальню стійку. Захисники Італії не встигли за ривком Люка Шоу, який в дотик поцілив у ворота суперника — 1:0!

Італійці мали можливість відігратися вже на 8-й хвилині: Лоренцо Інсіньє виконав штрафний удар, але переборщив з висотою — мʼяч пролетів над поперечиною. В середині першої половини матчу Кʼєза пробивав з дальньої дистанції низом — знову мимо цілі. У кінцівці тайму Рахім Стерлінг спробував провернути той же фокус, що допоміг його команді обіграти Данію в 1/2 Євро-2020, але арбітр Бйорн Куйперс не оцінив красу акторської майстерності форварда збірної Англії у штрафному майданчику суперника.

Нарешті, під саму перерву з дальньої дистанції пробивав Бонуччі — знову італійців підвела точність.

У дебюті другої половини гри Лоренцо Інсіньє наносив удар зі штрафного — знову парою сантиметрів вище, ніж було потрібно. Англія відповіла моментом, який створили Люк Шоу і Гаррі Магуайр: подачу з лівого флангу високий захисник завершував потужним ударом головою, але не влучив у ворота. Італія почала тиснути перевагою: Федеріко Кʼєза накрутив двох суперників і пробив в ближній кут — Пікфорд виручив Англію. Але через пʼять хвилин і голкіпер був безсилий: Верратті пробив після розіграшу кутового, в штрафному майданчику англійців почався хаос, яким скористалися Джорджо Кʼєлліні і Леонардо Бонуччі. Перший не зміг пробити Пікфорда, але добивання від Бонуччі ніхто з англійських футболістів не накрив — 1:1!

У час, що залишився Італія продовжувала володіти ініціативою, але компактна оборона англійців витримала натиск суперника. Доля матчу вирішувалася в овертаймі. У додаткові 15-хвилинки суперники намагалися спіймати один одного на помилку, але навіть там, де захисники були безсилі, в гру включалися Джордан Пікфорд і Джанлуїджі Доннарумма.

У серії пенальті футболісти обох команд помилялися досить часто. Ключовим епізодом став гол Федеріко Бернардескі. Після його удару свою спробу не реалізував Джейдон Санчо, але й Італія в особі Жоржиньо не змогла забити. Останній удар з пʼяти регламентованих виконав Букайо Сака, але він не зміг обіграти Доннарумму.

За підсумками серії пенальті, збірна Італії — новий чемпіон Європи з футболу!

Євро-2020. фінал

Італія — Англія — 1: 1 (3: 2 по пенальті)

Голи: 0:1, Шоу, 2; 1:1, Бонуччі, 67.

Серія пенальті:

1:0, Берарді;

1:1, Кейн;

1:1, Белотті (воротар);

1:2, Магуайр;

2:2, Бонуччі;

2:2, Решфорд (штанга);

3:2, Федеріко Бернардескі;

3:2, Санчо (воротар)

3:2, Жоржиньо (воротар)

3:2, Сака (воротар)

Італія: Д.Доннарумма — Ді Лоренцо, Бонуччі, Кʼєлліні, Емерсон (Флоренці, 118) — Барелла (Крістанте, 54), Жоржиньо, Верратті (Локателлі, 96) — Кʼєза (Федеріко Бернардескі, 86), Іммобіле (Берарді, 55), Лоренцо Інсіньє (Белотті, 91).

Англія: Пікфорд — Тріппʼєр (Сака, 70), Уокер (Санчо, 120), Стоунз, Магуайр, Шоу — Філліпс, Райс (Хендерсон, 74; Решфорд, 120), Маунт (Гріліш, 100), Стерлінг — Кейн.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.