Больше мотивации: игрок сборной Италии, получивший серьезную травму, поддержит команду в финале Евро-2020

Леонардо Спинаццола перенес операцию и теперь сможет вернуться на поле не ранее, чем через семь месяцев.

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, получивший тяжелую травму в матче 1/4 финала с Бельгией (2:1), хочет поддержать команду в финальном матче Евро, если сборная Италии победит в полуфинале Испанию.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Спинаццола перенес операцию в Финляндии и теперь сможет вернуться на поле не ранее, чем через семь месяцев. Однако футболист решил подбодрить своих партнеров и пообещал, что прилетит на игру в Англию, если сборная Италии выйдет в финал.

"К сожалению, мы все знаем, что случилось, но наша мечта живет. С таким составом нет ничего возможного. Могу сказать вам только то, что я скоро вернусь! Я в этом уверен!" — написал Спинаццола в Instagram.

Также футболиста поддержал новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью и директор "Челси" Марина Грановская. Ожидалось, что "Челси" сделает предложение Спинаццоле после Евро, клуб до сих пор проявляет заинтересованность в трансфере защитника, несмотря на тяжелую травму.

Отметим, что Спинаццола — один из лучших игроков сборной Италии на чемпионате Европы 2020. В матче с Бельгией игрок во время неудачного спринта повредил ахиллово сухожилие.

Напомним, Италия — прошла в полуфинал Евро-2020: победу в матче против сборной Бельгии принесли точные удары Николо Бареллы и Лоренцо Инсинье.

В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании. Матч состоится 6 июля в Лондоне. В другом полуфинале встретятся обидчики сборной Украины: Англия сыграет против главной сенсации Евро-2020 — сборной Дании.

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля в Лондоне на "Уэмбли".

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