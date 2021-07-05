Більше мотивації: гравець збірної Італії, який отримав серйозну травму, підтримає команду у фіналі Євро-2020

Леонардо Спінаццола переніс операцію і тепер зможе повернутися на поле не раніше, ніж через сім місяців.

Захисник збірної Італії Леонардо Спінаццола, який отримав важку травму в матчі 1/4 фіналу з Бельгією (2:1), хоче підтримати команду у фінальному матчі Євро, якщо збірна Італії переможе у півфіналі Іспанію.

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Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Спінаццола переніс операцію у Фінляндії і тепер зможе повернутися на поле не раніше, ніж через сім місяців. Однак футболіст вирішив підбадьорити своїх партнерів і пообіцяв, що прилетить на гру в Англію, якщо збірна Італії вийде у фінал.

"На жаль, ми всі знаємо, що трапилося, але наша мрія живе. З таким складом немає нічого можливого. Можу сказати вам тільки те, що я скоро повернуся! Я в цьому впевнений!" — написав Спінаццола в Instagram.

Також футболіста підтримав новий головний тренер "Роми" Жозе Моурінью і директор "Челсі" Марина Грановська. Очікувалося, що "Челсі" зробить пропозицію Спінаццолі після Євро, клуб досі проявляє зацікавленість у трансфері захисника, незважаючи на важку травму.

Зазначимо, що Спінаццола — один з кращих гравців збірної Італії на чемпіонаті Європи 2020. У матчі з Бельгією гравець під час невдалого спринту пошкодив ахіллове сухожилля.

Нагадаємо, Італія — пройшла у півфінал Євро-2020: перемогу в матчі проти збірної Бельгії принесли точні удари Ніколо Барелла та Лоренцо Інсіньє.

У півфіналі Євро-2020 команда Роберто Манчіні зустрінеться зі збірною Іспанії. Матч відбудеться 6 липня у Лондоні. В іншому півфіналі зустрінуться кривдники збірної України: Англія зіграє проти головної сенсації Євро-2020 — збірної Данії.

Фінал чемпіонату Європи відбудеться 11 липня в Лондоні на "Уемблі".

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