Италия - в полуфинале Евро-2020: Николо Барелла и Лоренцо Инсинье отправили Бельгию домой (видео голов)

Ромелу Лукаку забил четвертый гол на Евро-2020, но сборная Бельгии вылетает на стадии 1/4 финала

В Мюнхене завершился второй матч 1/4 финала Евро-2020, в котором сошлись одни из главных фаворитов турнира Бельгия — Италия.

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Соперники по-разному прошли стадию 1/8 финала: Бельгия одолела Португалию (1:0), а Италии пришлось помучиться с Австрией, добыв победу только в компенсированное время (2:1). Тем не менее, по игре Италия выглядела убедительнее своего сегодняшнего соперника, что подопечные Роберто Манчини принялись доказывать с первых же минут. На 13-й минуте Леонардо Бонуччи даже забил, но проверка VAR привела к отмене этого мяча — защитник, отправивший мяч грудью, оказался в положении "вне игры".

Тем не менее, в матче Бельгия — Италия голы посыпались уже в первом тайме. Давление итальянцев на половине поля соперника принесло свои плоды: Николо Барелла воспользовался осечкой Вертонгена перед своей штрафной площадью. Марко Верратти подхватил мяч и отдал на Бареллу, а тот со средней дистанции вонзил мяч в ворота — 0:1.

Италия продолжала доминировать и в концовке первого тайма удвоила преимущество: Лоренцо Инсинье набрал отличную скорость, сместился с левого фланга в центр и блестящим ударом отправил мяч в верхний угол ворот — 0:2.

Казалось бы, Италия сделала игру, но в компенсированное к первому тайму время сама себе создала проблему. Ди Лоренцо сфолил в своей штрафной на Жереми Докю — арбитр назначил пенальти. Ромелу Лукаку подошел к отметке и спокойно обыграл Доннарумму — 1:2.

Во втором тайме Бельгия искала свой шанс у ворот итальянцев, и в одной из атак чуть не сравняла счет, но когда и Доннарумма оказался бессилен, команду спас Леонардо Спинаццола, заблокировавший удар Лукаку на дальней стойке. Италия в последней 15-минутке отдала иниициативу Бельгии и смогла удержать перевес. Правда, без жертв не обошлось: травма нашла Леонардо Спинаццолу на ровном месте: защитник итальянцев пытался угнаться за Торганом Азаром, поскользнулся на ровном месте и потянул мышцу.

Финальный свисток зафиксировал победу сборной Италии со счетом 2:1 — команда Роберто Манчини вышла в полуфинал, где сыграет против сборной Испании.

Евро-2020. 1/4 финала.

Бельгия — Италия — 1:2 (1:2)

Голы: 0:1, Барелла, 31; 0:2, Инсинье, 44; 1:2, с пенальти, Лукаку, 45+2

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Вермален, Вертонген — Менье (Шадли, 69; Прат, 73), Витсель, Тилеманс (Мертнес, 69), Т.Азар — Де Брейне, Докю, Лукаку.

Италия: Д.Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола (Эмерсон, 79) — Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74) — Кьеза (Толой, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79).