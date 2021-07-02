"Завтра будет болеть вся Украина": Зеленский поддержал сборную и обратился к болельщикам (видео)
Несмотря на то, что футболисты уже несколько недель не были дома, президент выразил уверенность, что каждый украинец скажет: "ребята, вам еще очень рано домой".
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором поддержал сборную Украины и обратился к болельщикам перед матчем с Англией.
По словам президента, несмотря на то, что футболисты уже несколько недель не были дома, им еще очень рано возвращаться.
"Привет, моя дорогая сборная Украины по футболу. Что ж, завтра снова в бой. И завтра снова за тебя, дорогая, будет болеть вся Украина. Я понимаю, ребята, что вы несколько недель не были дома, но я уверен, что каждый украинец, с каждого уголка нашей страны скажет вам: "Ребята, еще очень рано домой", — сказал президент в ролике.
Он также призвал устроить перекличку крупнейшего, более 40 млн фан-сектора в Европе. Завтра будет болеть и побеждать вся Украина.
"Я — Владимир Зеленский, город Кривой Рог, Днепропетровщина, город стального характера. Я болею за свою сборную! … Запиши видео, назови себя, свой город или поселок! Завтра будет играть вся Украина", — призвал Зеленский.
Напомним, завтра, 3 июля сборная Украина сыграет против сборной Англии в 1/4 финала Евро-2020. Украинские футболисты уже прибыли в Рим и прогулялись по городу.
Перед матчем Украина-Швеция президент Зеленский звонил украинских футболистам, чтобы подбодрить их перед игрой.