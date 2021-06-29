Назад дороги нет: в Глазго состоится матч Швеция - Украина, Англия встретится с Германией

29 июня на Евро-2020 будут сыграны последние матчи 1/8 финала: сборная Украины проведет матч против Швеции, а на Уэмбли сойдутся Англия и Германия

На чемпионате Европы по футболу 29 июня состоятся заключительные матчи 1/8 финала.

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Все внимание украинских болельщиков будет направлено на Глазго, где сборная Украины будет противостоять команде Швеции. Тремя часами ранее в Лондоне состоится встреча Англия — Германия.

Швеция — Украина

Где играют: "Хэмпден Парк", Глазго

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Важнейший матч для сборной Украины, за которым будет следить вся страна. Команда Андрея Шевченко получила путевку в 1/8 финала благодаря удачному стечению обстоятельств: Испания разгромила Словакию со счетом 5:0, сделав ее худшей среди команд, занявших третьи места в группах. В параллельном матче группы Е Швеция обыграла Польшу и не пустила ее в плей-офф, несмотря на старания Роберта Левандовски.

У сборной Украины было больше времени на восстановление — матч против Австрии команда Андрея Шевченко провела еще 8 дней назад. Этот фактор должен благоприятно сказаться на физическом состоянии игроков, которое в третьем матче группового этапа оставляло желать лучшего. Швеция свой изнурительный матч с поляками провела 23 июня, так что времени на восстановление у нее было меньше.

Перед этим матчем и Андрей Шевченко, и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявляли, что все в руках сборной Украины, а Швеция — соперник пусть и серьезный, но и его можно побеждать. Высоки шансы выйти на поле у Александра Зубкова, который уже тренировался с мячом. Он залечил травму, полученную в матче против Нидерландов, вопрос только в функциональной готовности.

В целом, состав сборной Украины на этот матч достаточно предсказуемый: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук, Зинченко, Малиновский — Ярмоленко, Яремчук, Цыганков. Но кто знает, возможно Андрей Шевченко преподнесет шведам сюрприз.

Соперники сборной Украины подходят к матчу без кадровых проблем, так что сегодня мы увидим знакомые лица — все те же, кто играл против Испании, Словакии и Польши в групповом этапе.

Сборная Швеции — памятный соперник для Украины. Именно над этой командой мы одержали первую победу в своей истории чемпионатов Европы.

Англия — Германия

Где играют: "Уэмбли", Лондон

Время: 19:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Обе сборные выглядели нестабильными на стадии группового этапа. Англия одержала победу над Хорватией, потеряла очки с Шотландией и с минимальным счетом обыграла Чехию. Шутка ли, но англичане вышли из группы с разницей забитых и пропущенных 2:0. Германия проиграла первый матч Франции, затем выдала яркую игру с Португалией и завершила групповой этап неожиданной ничьей с Венгрией.

В состав сборной Англии после проверки на наличие коронавируса должен вернуться Мэйсон Маунт, что усилит атакующий потенциал англичан впереди. Главное оружие Германии, что они продемонстрировали в матче с Португалией — фланговые передачи от Киммиха и Госенса. Правда, в матче против супермотивированной Венгрии не помогло и это.

25 лет назад нынешний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не забил решающий пенальти в матче против Германии. Это стоило англичанам выхода в финал Евро-1996. Сегодня у Саутгейта будет отличная возможность отомстить немцам за ту неудачу.

Победители сегодняшних пар сыграют друг против друга в 1/4 финала Евро-2020.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.