"У нас есть шанс": как Шевченко мотивировал сборную на матч со Швецией

Главный тренер сборной Украины раскрыл секрет о том, как он настраивает команду перед решающим матчем 1/8 финала Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о положении дел в своей команде накануне матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мне особо мотивировать футболистов не нужно. Я собрал их и сказал, что у нас есть шанс, пока у нас есть шанс мы будем работать в том режиме, в котором мы должны это делать. Команда шла к этому, мы добились результата. Сейчас у нас развязаны руки, поэтому, все остальное для нас будет большой бонус", – сказал Шевченко в эфире передачи "Великий футбол".

Также Шевченко поделился своим мнением о сопернике – сборной Швеции.

"Швеция – очень хорошая команда, с огромным уважением отношусь к ней. У них есть определённый стиль их игры, они его придерживаются постоянно.

У шведов хорошие вертикальные передачи. У них два хороших нападающих. Команда очень силовая, они практически не проигрывают единоборства, хорошо играют на втором этаже, команда заслуживает большого уважения. Я надеюсь, что у меня будут намного важнее матчи впереди", – сказал Шевченко.

Сборная Украины провела последнюю тренировку перед отлетом в Глазго на игру со Швецией, где Александр Зинченко и Александр Зубков впечатлили своей техникой. На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

В 1/8 финала команда Андрея Шевченко сыграет против сборной Швеции. Этот матч состоится в Глазго, на стадионе "Хэмпден Парк" 29 июня.

На стадии группового этапа сборная Украины играла против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Наша сборная проиграла голландцам (2:3), обыграла македонцев (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Матчи 1/8 финала проводятся с 26 по 29 июня и будут проведены в разных временных слотах: в 19:00 и 22:00 по киевскому времени.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.