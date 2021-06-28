"У нас є шанс": як Шевченко мотивував збірну на матч зі Швецією

Головний тренер збірної України розкрив секрет про те, як він налаштовує команду перед вирішальним матчем 1/8 фіналу Євро-2020

Керманич збірної України Андрій Шевченко розповів про стан справ у своїй команді напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція — Україна.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Мені особливо мотивувати футболістів не потрібно. Я зібрав їх і сказав, що у нас є шанс, поки у нас є шанс ми будемо працювати в тому режимі, в якому ми повинні це робити. Команда йшла до цього, ми добилися результату. Зараз у нас розв'язані руки, тому, все інше для нас буде великий бонус ", — сказав Шевченко в ефірі програми "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1".

Також Шевченко поділився своєю думкою про суперника — збірну Швеції.

"Швеція — дуже хороша команда, з величезною повагою ставлюся до неї. У них є певний стиль їхньої гри, вони його дотримуються постійно.

У шведів хороші вертикальні передачі. У них два хороших нападники. Команда дуже силова, вони практично не програють єдиноборства, добре грають на другому поверсі, команда заслуговує на велику повагу. Я сподіваюся, що у мене будуть набагато важливіші матчі попереду ", — сказав Шевченко.

Збірна України провела останнє тренування перед відльотом в Глазго на гру зі Швецією, де Олександр Зінченко та Олександр Зубков вразили своєю технікою. На першому тренуванні після поразки від збірної Австрії, українські футболісти намагалися виконувати нові вправи: від жонглювання тенісними м'ячами до нових вправ від тренера воротарів Педро Хари.

В 1/8 фіналу команда Андрія Шевченка зіграє проти збірної Швеції. Цей матч відбудеться в Глазго, на стадіоні "Хемпден Парк" 29 червня.

На стадії групового етапу збірна України грала проти збірних Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Наша збірна програла голландцям (2:3), обіграла македонців (2:1) і поступилася Австрії (0:1).

Матчі 1/8 фіналу проводяться з 26 по 29 червня і будуть проведені в різних часових слотах: о 19:00 і 22:00 за київським часом.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.