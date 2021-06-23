С верой в лучшее: как прошла первая тренировка сборной Украины после поражения от Австрии (видео)

Сборная Украины продолжает свою подготовку на случай, если останется на чемпионате Европы: в программу занятий включены новые элементы

Блог пресс-службы сборной Украины vZbirna показал закулисье подготовки сборной Украины после поражения от Австрии (0:1).

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Сборная провела первую тренировку после поражения от сборной Австрии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

В видеооблоге запечатлено, как главный тренер Андрей Шевченко проводит беседу с хавбеком Александром Зинченко, а также как проводилась тренировка – от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

Сегодня появилась информация о том, что полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко не тренировался в общей группе и не работал с мячом. Футболист даже не переобувался в бутсы. Травмирован ли Ярмоленко – пока неизвестно.

Напомним, что сборная Украины сохраняет лишь теоретические шансы на плей-офф. Команда Андрея Шевченко еще может попасть в четверку лучших команд, которые заняли третье место в своих группах. Сегодня, после завершения последних матчей группового этапа чемпионата Европы, станет известно, продолжит ли участие в турнире Украина или отправится домой.

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Отметим, ранее Фокус рассказывал, что после поражения в матче против Австрии тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что "с такой игрой команде нечего делать в плей-офф". Сами же футболисты утверждали, что они опустошены прошедшей игрой.

Также Фокус рассказывал, что украинцы провели масштабный марш в Бухаресте перед матчем Украина — Австрия. Болельщики по пути на стадион, где должен был пройти финальный матч в групповом раунде Евро-2020 для нашей сборной, поддержали футболистов фанатскими кричалками и песнями.

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