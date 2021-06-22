"С такой игрой делать в плей-офф нечего". Что говорил Шевченко после игры с Австрией

Главный тренер сборной Украины остался недоволен игрой своей команды в матче с Австрией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался разочарован уровнем игры в заключительном матче группового этапа против Австрии (0:1).

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"Прежде всего, команда не выдержала в физическом плане. Нам всегда сложно играть 3 матча подряд за такой короткий промежуток времени. Тяжело говорить про конструктивную игру, когда команда просто не была готова.

Несмотря на это, сборная боролась до конца, пыталась найти голевой момент. Мы не опустили руки и продолжали верить в удовлетворительный результат, и это единственный позитивный момент, если проанализировать игру", – приводит слова Шевченко УАФ.

Также Шевченко прокомментировал шансы остаться на чемпионате Европы.

"Будем готовиться. Согласно регламенту, мы обязаны оставаться здесь и тренироваться.

Это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать. Разочарование есть, с таким уровнем игры, как в первом тайме – делать в плей-офф нечего. Две игры провели на хорошем уровне, сегодня – да, сыграли плохой матч.

Малиновский не попал в игру, много ошибался. Хотели усилить состав Цыганковым. Выпустили Марлоса, пытались наладить хоть какой-то контроль над игрой. Но Австрия очень хорошо прессинговала, соперник чувствовал, что физически превосходит нас. Замены ни к чему не привели", – добавил Шевченко.

Ранее Фокус сообщал, что Украина проиграла Австрии в последнем матче группового этапа Евро-2020. Судьбу в важном матче решил один гол, который в первом тайме забил австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер.

Также Фокус рассказывал, что украинцы провели масштабный марш в Бухаресте перед матчем Украина — Австрия. Болельщики по пути на стадион, где должен был пройти финальный матч в групповом раунде Евро-2020 для нашей сборной, поддержали футболистов фанатскими кричалками и песнями.

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