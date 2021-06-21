Не наш день: Украина проиграла Австрии в последнем матче групового этапа Евро-2020

Сборная Украины в Бухаресте показала не лучшую игру и уступила Австрии — судьбу матча решил гол в середине первого тайма

В Бухаресте завершился матч 3-го тура группового этапа между сборными Украины и Австрии.

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Андрей Шевченко не стал передергивать основной состав, доверив выход в старте всем, кто участвовал в матче с Северной Македонией. Разве что Сергей Сидорчук снова вернулся в стартовый состав вместо Тараса Степаненко.

Нашу сборную полностью устраивала ничья в матче, поэтому можно было начать встречу с позиции силы, уже обороняя устраивающий нас результат. Предсказуемо украинцы отдали инициативу Австрии, которой выигрывать было, объективно, нужнее.

Австрийцы были ближе к забитому голу в первой половине тайма, но Украина грамотно оборонялась до 20-й минуты. На 21-й сборная Украины пропустила со стандарта — после навеса Алабы удачно вставил ногу в штрафной Кристоф Баумгартнер. Счет в матче Украина — Австрия был открыт — 1:0.

До перерыва Австрия могла забивать еще, как минимум, два мяча, но Марко Арнаутович в обоих ситуациях решил простить нашу команду и не забивать из выгодных положений.

Единственный достойный упоминания момент сборной Украины был у Николая Шапаренко, который ворвался в штрафную на 29-й минуте и пытался закрутить мяч в угол, но австрийцев спас вратарь, а Андрей Ярмоленко не успел сгруппироваться, чтобы замкнуть на добивании.

В перерыве Андрей Шевченко внес коррективы – неожиданно закончился матч для Руслана Малиновского, вместо него на фланг вышел Виктор Цыганков.

Начало второго тайма также не было приятным для сборной Украины — Ксавер Шлагер с дальней дистанции пробил низом. Бущан спас сборную Украины. Спустя шесть минут полузащитник австрийской сборной снова попробовал дальний удар — на этот раз мяч пролетел мимо ворот.

Большую часть второго тайма команды провели в борьбе в центре поля. У Украины совершенно ничего не получалось впереди. На 76-й минуте неплохой момент удвоить преимущество номинальных гостей упустил Марсель Забитцер, но его удар заблокировали защитники.

В оставшееся время Австрия сумела защитить ворота от немногочисленных атак украинцев, но и впереди не создала острых моментов. Таким образом, результат матча Украина — Австрия остался неутешительным для украинских болельщиков. Теперь команда Франко Фоды в 1/8 финала сыграет против Италии, а сборная Украины сохраняет лишь теоретические шансы на плей-офф. Команда Андрея Шевченко еще может попасть в четверку лучших команд, которые заняли третье место в своих группах.

Евро-2020. Групповой этап. 3-й тур.

Украина — Австрия — 0:1

Голы: 0:1, Баумгартнер, 21

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Беседин, 85) — Сидорчук, Зинченко, Шапаренко (Марлос, 68) — Малиновский (Цыганков, 46), Ярмоленко — Яремчук.

Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба — К.Шлагер, Лаймер (Ильсанкер, 72), Гриллич — Баумгратнер (Шопф, 21), Забитцер, Арнаутович (Калайджич, 90).

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