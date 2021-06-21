Не наш день: Україна програла Австрії в останньому матчі групового етапу Євро-2020

Збірна України в Бухаресті показала не найкращу гру і поступилася Австрії — долю матчу вирішив гол в середині першого тайму

У Бухаресті завершився матч 3-го туру групового етапу між збірними України та Австрії.

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Андрій Шевченко не став змінювати основний склад, довіривши вихід у старті всім, хто брав участь в матчі з Північною Македонією. Хіба що Сергій Сидорчук знову повернувся до стартового складу замість Тараса Степаненко.

Нашу збірну повністю влаштовувала нічия в матчі, тому можна було почати зустріч з позиції сили, вже обороняючи результат, що наш влаштовує. Передбачувано українці віддали ініціативу Австрії, якій вигравати було, об'єктивно, потрібніше.

Австрійці були ближче до забитого голу в першій половині тайму, але Україна грамотно оборонялася до 20-ї хвилини. На 21-й збірна України пропустила зі стандарту — після навісу Алаби вдало вставив ногу в штрафний Крістоф Баумгартнер. Рахунок в матчі Україна — Австрія було відкрито — 1:0.

До перерви Австрія могла забивати ще, як мінімум, два м'ячі, але Марко Арнаутович в обох ситуаціях вирішив пробачити нашу команду і не забивати з вигідних положень.

Єдиний гідний згадки момент збірної України був у Миколи Шапаренко, який увірвався в штрафну на 29-й хвилині і намагався закрутити м'яч у кут, але австрійців врятував воротар, а Андрій Ярмоленко не встиг згрупуватися, щоб замкнути на добиванні.

У перерві Андрій Шевченко вніс корективи — несподівано закінчився матч для Руслана Малиновського, замість нього на фланг вийшов Віктор Циганков.

Початок другого тайму також не було приємним для збірної України — Ксавер Шлагер з дальньої дистанції пробив низом. Бущан врятував збірну України. Через шість хвилин півзахисник австрійської збірної знову спробував дальній удар — на цей раз м'яч пролетів повз ворота.

Більшу частину другого тайму команди провели в боротьбі в центрі поля. У України абсолютно нічого не виходило попереду. На 76-й хвилині непоганий момент подвоїти перевагу номінальних гостей упустив Марсель Забітцер, але його удар заблокували захисники.

У час, що залишився Австрія зуміла захистити ворота від нечисленних атак українців, але й попереду не створила гострих моментів. Таким чином, результат матчу Україна — Австрія залишився невтішним для українських уболівальників. Тепер команда Франко Фоди в 1/8 фіналу зіграє проти Італії, а збірна України зберігає лише теоретичні шанси на плей-офф. Команда Андрія Шевченка ще може потрапити в четвірку найкращих команд, які посіли третє місце в своїх групах.

Євро-2020. Груповий етап. 3-й тур.

Україна — Австрія — 0:1

Голи: 0:1, Баумгартнер, 21

Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Бесєдін, 85) — Сидорчук, Зінченко, Шапаренко (Марлос, 68) — Малиновський (Циганков, 46), Ярмоленко — Яремчук.

Австрія: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хінтереггер, Алаба — К.Шлагер, Лаймер (Ільсанкер, 72), Грілліч — Баумгратнер (Шопф, 21), Забітцер, Арнаутович (Калайджіч, 90).

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