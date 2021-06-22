Пора спуститься с небес на землю. 5 выводов после матча Украина — Австрия

Что такое полярные настроения? Это когда утром ты хочешь носить сборную своей страны на руках, уверен, что она выиграет сегодня и выйдет в плей-офф со второго места. Нет сомнений, что сегодня вечером снова забьют Ярмоленко и Яремчук, ведь это уже приятная традиция. Снова будет тащить Бущан. У нас будет повод для гордости, а вся та огромная группа людей, которая поехала из Украины в Бухарест, сделала это не зря. Боюсь даже представить уровень их разочарования теперь, когда позади все удовольствия пересечения границы ради такой невзрачной и даже неприятной игры сборной Украины.

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Что в матче с Австрией пошло не так и почему мы это не смогли предусмотреть? Проанализируем матч Украина — Австрия по горячим следам.

Ошибочная стратегия на матч Украина — Австрия

Как кажется со стороны, сборная Украины в этом матче изначально пошла не туда. Мы все ждали атак, как в первом тайме против Северной Македонии, а в итоге с первых минут увидели чересчур осторожную игру, будто бы результат 0:0 нас устраивает. Оно-то и так, но если у вас в гараже стоит Daewoo Lanos, а вы уже накопили на новенькую KIA, разве вы откажете себе в комфорте? Почему изначально мы загнали себя под минимально устраивающий результат и не стремились его изменить? Австрия больше хотела забить в первые 20 минут — это и случилось по итогу. Мы снова много позволили сопернику в своей штрафной. Это уже проходили в игре с Нидерландами, да и во втором тайме с македонцами было не лучше. Кристоф Баумгартнер забил, пока что, самый важный гол в своей карьере, и сделал это очень легко — ему никто не помешал в нашей штрафной площади.

[ + – ] Сборная Австрии реализовала один из многочисленных шансов Фото: UEFA

Мы не хотели играть в 1/8 против Италии? Так можем теперь остаться без плей-офф вообще. Или попасть на Германию, Францию или Португалию, если нам все-таки повезет и сборная Украины окажется в числе счастливой четверки команд, занявших третье место в группе. Настоящим везением будет, если Украина таки пройдет в 1/8 и получит соперника из группы Е — на мой взгляд, самой слабой и скучной по игре на Евро-2020. К слову, там на выход в плей-офф претендуют решительно все — Швеция, Словакия, Испания и даже Польша, у которой одно очко в активе, но впереди матч против Швеции.

Короткая скамейка запасных сборной Украины

Смотрю на заявку, опубликованную утром. Да, нет возможности задействовать Зубкова, Попова и Безуса. Да, сборная Украины еще на стадии объявления состава на турнир имела ограниченный выбор на некоторых позициях. Не могли помочь главной команде страны Евгений Коноплянка, Виталий Буяльский, Виктор Коваленко, Валерий Бондарь, Жуниор Мораес. Не поехал на Евро-2020 и Виктор Корниенко, но какой был бы смысл в нем, если во всех трех матчах слабым местом был левый фланг, где Миколенко чисто физически уже не вывозил против более-менее серьезных соперников. И при этом хотя бы одного шанса не получил Эдуард Соболь.

Но заявка на матч с Австрией вроде бы была немаленькой, но кроме стартовых 11 игроков в дело бросили только Марлоса, Цыганкова и Беседина. Причем, последний заменил Миколенко на 85-й минуте. Неужели стоило ждать до конца матча, чтобы понять, что мы далеки от того, чтобы отыграться? Да и при всем уважении к Беседину, в сборной Украины он пока не впечатляет. Сомнительное усиление впереди. В каком-то смысле, Андрей Шевченко оказался заложником ситуации, когда в его обойме не оказалось достаточного количества квалифицированных игроков. Вот выпал Зубков, и у нас уже проблема. Оказалось, заменить его некем. А представьте, не дай Бог, случись что с Караваевым. Кем закрывать правый фланг защиты?

И все же: какая цель поездки на Евро-2020 у таких игроков, как Эдуард Соболь, Георгий Судаков, Евгений Макаренко, Александр Тимчик или Артем Довбык? Ведь никого из них в трех матчах группового этапа как следует так и не задействовали.

Кризис идей в атаке

О том, что Роману Яремчуку в быстрых контратаках не хватает скорости мы уже говорили. Но его сильные качества в том, что он умеет найти свой момент. В этом матче моменты сборной Украины можно посчитать на пальцах одной руки, да и то много будет. Но к Яремчуку у меня вообще нет претензий — он старался создать хоть что-нибудь. Австрия тактически грамотно сыграла против средней линии Украины, нейтрализовав Ярмоленко, Зинченко и Малиновского. Яремчук попросту не получил столько шансов, сколько мог бы.

[ + – ] Роман Яремчук не смог найти момент у ворот сборной Австрии Фото: UEFA

Единственный стоящий момент Украины — удар Шапаренко на 29-й минуте встречи, с которым справился Бахманн. Николай в принципе выглядел неплохо, но лишь эпизодами. Посмотрите на статистику: Украина нанесла только 5 ударов, в то время как Австрия — 18! При том, что владение мячом примерно равное (51% у Украины и 49% у Австрии), просто номинальные гости смогли создать моменты и один из них реализовали. А забей все, что мог, Марко Арнаутович, наши шансы на плей-офф отправились бы в урну с нашими мечтами.

Георгий Бущан — тот, в кого хочется верить

Голкипер в любой команде играет важную роль. Не будем вплетать сюда стереотипное "Вратарь — половина команды", но отчасти это так и есть. Если бы не Бущан, мы бы получили от Нидерландов не три мяча. И с Северной Македонией все могло сложиться фатально. Сегодня Украину больше прощали, но и где нужно, Георгий выручил. Наверняка после Евро-2020 "Динамо" получит предложения не по Миколенко, Цыганкову или Шапаренко, а как раз по Бущану. Сейчас он в расцвете сил и усилит любую команду. Главное, не повторить судьбу Андрея Лунина, который вроде бы и игрок "Реала", но все уже забыли, как он ведет себя в игре.

Чуда не случилось: сборная Украины снова подкачала на Евро

Наша сборная еще очень молодая. Мы всего в третий раз играем в финальной стадии чемпионатов Европы, но это всегда ведет к сердечной боли болельщиков. Конспирологи сказали бы, что у УАФ есть теневой контракт с производителями валидола — раз в четыре года стоит ожидать крупную поставку. Я помню домашний Евро-2012, сколько ожиданий у нас было после победы над Швецией. Помните? А потом провальный матч с Францией, модель Блохина сломалась о сумасшедший потенциал возрождающейся французской сборной. Третья игра против Англии заставила плакать и материться почти всю страну — бенефис Виктора Кашшаи очень трудно забыть.

Спустя четыре года мы неплохо выглядели в первом матче против Германии, провалились с Северной Ирландией и так же безалаберно уступили Польше. Теперь сценарий немного изменился: Украина достойно выглядела с Нидерландами, смогла не провалиться во втором матче, но третий снова пошел наперекосяк. Мы снова говорим об отсутствии боевого духа на поле. Мы снова горюем о несозданных моментах. И снова пытаемся найти хоть какое-то пояснение, почему опять все пошло не так, как мы мечтали. Но пора спуститься с небес на землю. Кажется, мы забываем, что на каждом чемпионате нам не хватает стабильности и психологической устойчивости. И еще немножко класса — его уже достаточно для победы над Северной Македонией, но не для сегодняшней Австрии.

На этот раз на пленке с названием "Евро-2020" еще есть место для новых кадров, но теперь все зависит не от нас, а от внешних факторов. И если Украина попадет в число лучших третьих сборных в групповом этапе, это будет большой подарок судьбы. На него и надеемся.

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