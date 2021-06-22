"З такою грою робити на Євро нічого". Що говорив Шевченко після гри з Австрією

Головний тренер збірної України залишився незадоволений грою своєї команди в матчі з Австрією.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився розчарований рівнем гри в заключному матчі групового етапу проти Австрії (0:1).

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"Перш за все, команда не витримала у фізичному плані. Нам завжди складно грати 3 матчі поспіль за такий короткий проміжок часу. Важко говорити про конструктивну гру, коли команда просто не була готова.

Незважаючи на це, збірна боролася до кінця, намагалася знайти гольовий момент. Ми не опустили руки і продовжували вірити в задовільний результат, і це єдиний позитивний момент, якщо проаналізувати гру", — наводить слова Шевченка УАФ.

Також Шевченко прокоментував шанси залишитися на чемпіонаті Європи.

"Будемо готуватися. Згідно з регламентом, ми повинні залишатися тут і тренуватися.

Це не той рівень футболу, який ми хочемо демонструвати. Розчарування є, з таким рівнем гри, як у першому таймі — робити в плей-оф нічого. Дві гри провели на хорошому рівні, сьогодні — так, зіграли поганий матч.

Маліновський не потрапив у гру, багато помилявся. Хотіли підсилити склад Циганковим. Випустили Марлоса, намагалися налагодити хоч якийсь контроль над грою. Але Австрія дуже добре пресингувала, суперник відчував, що фізично перевершує нас. Заміни ні до чого не призвели", — додав Шевченко.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна програла Австрії в останньому матчі групового етапу Євро-2020. Долю у важливому матчі вирішив один гол, який в першому таймі забив австрійський півзахисник Крістоф Баумгартнер.

Також Фокус розповідав, що українці провели масштабний марш у Бухаресті перед матчем Україна — Австрія. Уболівальники на шляху до стадіону, де повинен був пройти фінальний матч у груповому раунді Євро-2020 для нашої збірної, підтримали футболістів фанатськими кричалками і піснями.

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