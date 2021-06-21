Україна — Австрія: українці провели масштабний марш уболівальників в Бухаресті (відео)

Патріотичне відео з Бухареста, де відбудеться вирішальний матч групового етапу Євро-2020 в квартеті С: Україна — Австрія

Українські фанати провели масштабний марш в Бухаресті по шляху на стадіон на матч останнього групового туру чемпіонату Європи Україна — Австрія.

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Вболівальники шляхом на стадіон підтримали українську збірну фанатськими кричалками і піснями.

Микола Шапаренко та Сергій Сидорчук почнуть матч з Австрією в стартовому складі.

Вранці тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком оголосив заявку збірної України на Австрію. Олександр Зубков і Роман Безус не були в заявку на матч Україна — Австрія на Євро-2020.

Україна — Австрія. Стартовий склад збірної України:

1. Георгій Бущан, 16 Віталій Миколенко, 22 Микола Матвієнко, 13 Ілля Забарний, 21 Олександр Караваєв, 5. Сергій Сидорчук, 17 Олександр Зінченко, 10 Микола Шапаренко, 8. Руслан Малиновський, 7. Андрій Ярмоленко (к), 9. Роман Яремчук.

Запасні: 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 19 Артем Бесєдін, 23 Анатолій Трубін, 24 Олександр Тимчик, 26. Артем Довбік.

Нагадаємо, матч відбудеться сьогодні, 21 червня, в Бухаресті. Початок зустрічі — о 19.00 за київським часом.

Після двох зіграних матчів, збірна України посідає друге місце в групі С: наші футболісти програли збірній Нідерландів (2:3) і виграли у Північної Македонії (2:1). У свою чергу, найближчий суперник команди Андрія Шевченка, збірна Австрії, обіграла Північну Македонію (3:1) і програла Нідерландам (0:2). Таким чином, матч Україна — Австрія буде вирішальним в боротьбі за вихід в плей-офф.

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