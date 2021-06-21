Евро-2020: Украина может выйти в плей-офф, а Россия — покинуть турнир

На Евро-2020 наступает пора решающих матчей группового этапа — сегодня определятся участники плей-офф и неудачники турнира в группах В и С.

21 июня на чемпионате Европы по футболу 2020 состоится четыре матча. Все внимание украинских болельщиков будет приковано к матчу в Бухаресте, где Украина сыграет против сборной Австрии. В параллельном матче группы Нидерланды играют против Северной Македонии.

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После этого, в 22:00 состоятся два матча в группе В: сборная Дании примет Россию, а сборная Финляндии сыграет против Бельгии.

Украина — Австрия

Где играют: "Арена Националэ", Бухарест

Время: 19:00

Где смотреть матч: "Футбол 2"/"Украина"

Для обеих команд матч в Бухаресте — решающий в борьбе за выход в плей-офф. Тренерский штаб Андрея Шевченко уже объявил свою заявку на матч — в нее не попали Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус. В расположении сборной отличная атмосфера, что вселяет оптимизм в результат сегодняшнего матча. Ожидается, что в Бухаресте сборную Украины поддержат 10 тысяч болельщиков из разрешенных 25 тысяч. Напомним, что "Арена Националэ" вмещает 55 тысяч зрителей. Здесь же команда Андрея Шевченко держала свою первую за 9 лет победу в финальной части чемпионатов Европы — 17 июня украинские футболисты обыграли команду Северной Македонии.

Полный расклад, прогноз и анонс матча Украина — Австрия.

Северная Македония — Нидерланды

Где играют: "Йохан Кройфф Арена", Амстердам

Время: 19:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"

В этом противостоянии особой интриги нет: Нидерланды уже квалифицировались в плей-офф и не имеют никаких турнирных задач. То же самое можно сказать и о Северной Македонии, которая не имеет шансов подняться с четвертого места в группе. Эта игра будет последней для капитана македонцев: Горан Пандев сделал все, чтобы его сборная сыграла на Евро-2020 и даже забил в ворота Австрии в первом туре, но сегодня стало известно, что он завершает выступления в сборной Северной Македонии.

[ + – ] Горан Пандев завершает карьеру в сборной Северной Македонии Фото: UEFA

Россия — Дания

Где играют: "Паркен", Копенгаген

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 2"/oll.tv

Если бы не победа над Финляндией во 2-м туре, шансов на выход из группы Россия бы уже не имела. Однако три очка, которые команда Станислава Черчесова взяла в игре с финнами, позволяют им бороться за вторую позицию. Но ситуация в группе В настолько запутана, что даже Дания, имея в активе 0 очков после двух матчей, сохраняет теоретические шансы на продолжение борьбы. Главное — победить Россию и сохранить положительную разницу забитых и пропущенных мячей. При условии, что у России будет отрицательный баланс (сейчас он равен 1 забитому и 3 пропущенным), датчане смогут прорваться в 1/8 финала. А если Финляндия при победе Дании возьмет очки в матче с Бельгией, это будет означать вылет России с турнира.

Финляндия — Бельгия

Где играют: "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"

Для сборной Бельгии в этом матче столько же мотивации, сколько у Нидерландов в игре с Северной Македонии. Свою задачу Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку и компания уже выполнили, а вот Финляндии нужно зацепиться за очки, чтобы продолжить борьбу на турнире. От успеха финнов и датчан напрямую зависит, вылетит ли Россия с Евро-2020. Правда, у Финляндии сразу четыре игрока в случае получения желтой карточки, пропустят следующий матч. У Бельгии под такой угрозой находится только Торган Азар.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.