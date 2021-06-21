Ловкость рук и никакого мошенничества: Пятов пожонглировал тремя мячами (видео)

Главная команда страны продолжает подготовку к матчу третьего тура группового этапа Евро-2020 Украина — Австрия

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов показал упражнение на ловкость во время подготовки к матчу третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Австрии.

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Футболист жонглировал тремя футбольными мячами на скорость.

"Ловкость рук и никакого мошенничества. Или вратарские умения", – подписал видео Андрей Пятов в Instagram.

Ранее Фокус сообщал, что Александр Зубков и Роман Безус не попали в заявку на матч Украина – Австрия на Евро-2020.

Напомним, матч состоится сегодня, 21 июня, в Бухаресте. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

В этой игре тренерский штаб сборной Украины не сможет рассчитывать на полузащитника Александра Зубкова, который получил повреждение еще в первом матче против Нидерландов.

После двух сыгранных матчей, сборная Украины занимает второе место в группе С: наши футболисты проиграли сборной Нидерландов (2:3) и выиграли у Северной Македонии (2:1). В свою очередь, ближайший соперник команды Андрея Шевченко, сборная Австрии, обыграла Северную Македонию (3:1) и проиграла Нидерландам (0:2). Таким образом, матч Украина — Австрия будет решающим в борьбе за выход в плей-офф.

Успешная игра Андрея Ярмоленко в матче против Северной Македонии снова восхитила фанатов клуба "Вест Хэм", за который выступает украинский полузащитник. Аккаунт "Вест Хэма" в Instagram выложил фотографию Ярмоленко, подписав ее: "Он опять делает ЭТО!", а фанаты принялись обсуждать выступление своего игрока на чемпионате Европы.

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