Король Украины: что говорят фанаты "Вест Хэма" об игре Ярмоленко

Болельщики "Вест Хэма" не могут нарадоваться успехам хавбека сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Болельщики "Вест Хэма" похвалили игру хавбека сборной Украины Андрея Ярмоленко в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против сборной Северной Македонии (2:1).

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Ярмоленко в матче отличился голом и отдал голевую передачу.

Аккаунт "Вест Хэма" в Instagram выложил фотографию Ярмоленко, подписав ее: "Он опять делает ЭТО!", а фанаты принялись обсуждать выступление своего игрока на чемпионате Европы.

"Король Украины!", – написал пользователь _kovach_007.

"Он всегда был очень полезен для сборной, просто его мучали травмы в клубе. Хотел бы, чтобы он остался в клубе и получил свой шанс", – поделился своим мнением micky_c1.

"Определенно заслуживает на второй шанс в "Вест Хэме", – считает пользователь 3tha_n.

"Всегда был прекрасным игроком, просто из-за травм не мог себя реализовать. Надеюсь, что в следующем сезоне он принесет очень много пользы "молотобойцам", – написал dany_ukr.

"Кто-то, скажите ему, что он играет за сборную Украины, когда надевает футболку "Вест Хэма", – шутит пользователь uzukae.

"Стоимость Ярмолы растет", – добавил robbieofengland.

"Свяжитесь со мной": Ярмоленко пошутил над Роналду и Погбой, убравших колу и пиво со столов.

Отметим, Роналду отодвинул от себя бутылки с колой перед матчем Евро-2020 с Венгрией. Видео стало вирусным в социальных сетях, а капитализация компании Coca-Cola после этого обвалилась на 4 млрд долларов.

Погба же убрал со стола бутылку с безалкогольным пивом на пресс-конференции после матча с Германией.

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