Король України: що кажуть фанати "Вест Хема" про гру Ярмоленко
Вболівальники "Вест Хема" не можуть натішитися успіхам хавбека збірної України Андрія Ярмоленка.
Вболівальники "Вест Хема" похвалили гру хавбека збірної України Андрія Ярмоленка в матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2020 проти збірної Північної Македонії (2:1).
Ярмоленко в матчі відзначився голом і віддав гольову передачу.
Акаунт "Вест Хема" в Instagram виклав фотографію Ярмоленка, підписавши її: "Він знову робить ЦЕ!", А фанати почали обговорювати виступ свого гравця на чемпіонаті Європи.
"Король України!", — написав користувач _kovach_007.
"Він завжди був дуже корисний для збірної, просто його мучили травми в клубі. Хотів би, щоб він залишився в клубі і отримав свій шанс", — поділився своєю думкою micky_c1.
"Безумовно заслуговує на другий шанс у "Вест Хемі", — вважає користувач 3tha_n.
"Завжди був прекрасним гравцем, просто через травми не міг себе реалізувати. Сподіваюся, що у наступному сезоні він принесе дуже багато користі "молотобійцям", — написав dany_ukr.
"Хтось, скажіть йому, що він грає за збірну України, коли одягає футболку "Вест Хема", — жартує користувач uzukae.
"Вартість Ярмоли зростає", — додав robbieofengland.
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