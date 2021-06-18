Король України: що кажуть фанати "Вест Хема" про гру Ярмоленко

Вболівальники "Вест Хема" не можуть натішитися успіхам хавбека збірної України Андрія Ярмоленка.

Вболівальники "Вест Хема" похвалили гру хавбека збірної України Андрія Ярмоленка в матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2020 проти збірної Північної Македонії (2:1).

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Ярмоленко в матчі відзначився голом і віддав гольову передачу.

Акаунт "Вест Хема" в Instagram виклав фотографію Ярмоленка, підписавши її: "Він знову робить ЦЕ!", А фанати почали обговорювати виступ свого гравця на чемпіонаті Європи.

"Король України!", — написав користувач _kovach_007.

"Він завжди був дуже корисний для збірної, просто його мучили травми в клубі. Хотів би, щоб він залишився в клубі і отримав свій шанс", — поділився своєю думкою micky_c1.

"Безумовно заслуговує на другий шанс у "Вест Хемі", — вважає користувач 3tha_n.

"Завжди був прекрасним гравцем, просто через травми не міг себе реалізувати. Сподіваюся, що у наступному сезоні він принесе дуже багато користі "молотобійцям", — написав dany_ukr.

"Хтось, скажіть йому, що він грає за збірну України, коли одягає футболку "Вест Хема", — жартує користувач uzukae.

"Вартість Ярмоли зростає", — додав robbieofengland.

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