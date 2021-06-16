Пийте воду! Як Роналду "обвалив" капіталізацію Coca-Cola на $ 4 млрд

Після пресконференції, на якій футболіст прибрав зі столу пляшки Coca-Cola, загальна вартість компанії зменшилася на $ 4 млрд (1,6%). Яскравий жест став вірусним у соцмережах і привернув увагу ЗМІ. Втім, не всі спостерігачі згодні, що ці події пов'язані.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду під час пресконференції напередодні матчу Чемпіонату Європи з футболу "Португалія — Угорщина" демонстративно відсунув від себе пляшки з Coca-Cola і, судячи з усього, закликав глядачів пити звичайну воду. Футболіст підняв пляшку з водою і виголосив рідною мовою "Agua!"

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Як повідомляє The Guardian, яскравий жест капітана збірної Португалії, відомого своєю фанатичною відданістю здоровому способу життя, збігся в часі з падінням акцій Кока-Коли з $ 56,1 до $ 55,22. Загальна вартість компанії знизилася з $ 242 до $ 238 млрд.

Компанія Кока-Кола оперативно відреагувала на інцидент, зазначивши, що "кожен має право на свої смаки і переваги при виборі напоїв". А спікер турніру, який спонсорується виробником газованих напоїв, заявив, що "гравцям на пресконференціях пропонується вода, а також Кока-Кола і Кока-Кола без цукру".

[ + – ] На графіку позначена вартість акцій на момент закриття торгів у п'ятницю і відкриття — у понеділок. Нью-йоркський час.

Однак, як зазначають люди, які стежать за фінансовими ринками, 14 червня компанія виплачувала щоквартальні дивіденди. На цей факт звернув увагу співзасновник Мonobank Олег Гороховський.

"Після виплати дивідендів компанією Coca-Cola вартість акцій компанії відкоригувалася технічно на 4 мільярди доларів, оскільки тепер папери не враховують накопичені дивіденди. Так відбувається завжди на ринку акцій", — вказує він у Facebook.

[ + – ] Пост Гороховського

З його висновками частково, але не повністю погодився співвласник Яготинського та клініки Оберіг Олександр Деркач.

"Зазвичай частина інвесторів продає акції після отримання дивідендів. Але так прямолінійно до копійки це не працює. Як і корекція не відбувається автоматично. Ціну диктує попит і пропозиція. Швидше за Роналду. Мільярдер Роналду так само може впливати на ринок, як і мільярдер Маск", — написав він у коментарях до посту Гороховського.

[ + – ] Коментар Деркача

Раніше ми повідомляли, що легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду відмовився давати пресконференцію перед матчем чемпіонату Європи з Угорщиною на фоні пляшечок "Кока Коли" — одного зі спонсорів Євро 2020.

Нагадаємо, слідом за Роналду за подібною витівкою помітили і півзахисника збірної Франції Поля Погба. Під час пресконференції він прибрав у сторону пляшку безалкогольного пива Heineken.

Відомо, що Погба є мусульманином, а ця релігія забороняє вживання алкоголю.