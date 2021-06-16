Косплей Роналду. Погба спрятал бутылку пива со стола на пресс-конференции (видео)

Полузащитник сборной Франции не захотел, чтобы журналисты запечатлели его на фоне бутылки безалкогольного пива.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал бутылку безалкогольного пива Heineken со стола для пресс-конференций.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Француз переставил бутылку на пол, перед ним остались вода и две бутылки Coca-Cola.

Напомним, что Погба – мусульманин. Эта религия запрещает употреблять алкоголь.

Накануне сборная Франции одержала победу над командой Германии, благодаря автоголу немецкого защитника Матса Хуммельса.

Ранее лидер сборной Португалии Криштиану Роналду отказался давать пресс-конференцию на фоне "Кока Колы".

Португалец перед началом пресс-конференции отодвинул бутылки от себя, чтобы они не попадали с ним в кадр и сказал залу: "Пейте воду!".

Отметим, что Криштиану Роналду никогда не рекламировал Coca-Cola и Pepsi. Также Роналду признавался, что его раздражает, когда его сын пьет Coca-Cola, отмечая, что это вредно для организма.

"У моего сына есть потенциал, посмотрим, станет ли он великим футболистом. Иногда мне трудно с ним, потому что он пьет кока-колу и фанту, что вредно для организма. Я борюсь с ним, когда он ест чипсы, картошку фри и все такое – мне это не нравится. Просто хочу, чтобы он был лучшим в том, чем он хочет заниматься. Я всегда говорю ему, что тяжелая работа важнее всего.

У меня четыре ребенка, и я всегда желаю им только самого лучшего, но когда они едят шоколад – я должен оставаться сильным в такие моменты", – говорил Роналду.

Ранее Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, забив 760-й гол.

Напомним, Криштиану Роналду заработал 105 миллионов долларов в прошлом году, заняв 4 место в списке знаменитостей Forbes, что сделало его первым в истории футболистом, заработавшим миллиард долларов.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.