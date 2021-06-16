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Спорт Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020-21

Косплей Роналду. Погба спрятал бутылку пива со стола на пресс-конференции (видео)

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Поль Погба
Фото: Скриншот The Sun | Погба убрал от себя бутылку пива

Полузащитник сборной Франции не захотел, чтобы журналисты запечатлели его на фоне бутылки безалкогольного пива.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал бутылку безалкогольного пива Heineken со стола для пресс-конференций.

Француз переставил бутылку на пол, перед ним остались вода и две бутылки Coca-Cola.

Напомним, что Погба – мусульманин. Эта религия запрещает употреблять алкоголь. 

Накануне сборная Франции одержала победу над командой Германии, благодаря автоголу немецкого защитника Матса Хуммельса.

Ранее лидер сборной Португалии Криштиану Роналду отказался давать пресс-конференцию на фоне "Кока Колы".

Португалец перед началом пресс-конференции отодвинул бутылки от себя, чтобы они не попадали с ним в кадр и сказал залу: "Пейте воду!".

Отметим, что Криштиану Роналду никогда не рекламировал Coca-Cola и Pepsi. Также Роналду признавался, что его раздражает, когда его сын пьет Coca-Cola, отмечая, что это вредно для организма.

"У моего сына есть потенциал, посмотрим, станет ли он великим футболистом. Иногда мне трудно с ним, потому что он пьет кока-колу и фанту, что вредно для организма. Я борюсь с ним, когда он ест чипсы, картошку фри и все такое – мне это не нравится. Просто хочу, чтобы он был лучшим в том, чем он хочет заниматься. Я всегда говорю ему, что тяжелая работа важнее всего.

У меня четыре ребенка, и я всегда желаю им только самого лучшего, но когда они едят шоколад – я должен оставаться сильным в такие моменты", – говорил Роналду.

Ранее Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, забив 760-й гол.

Напомним, Криштиану Роналду заработал 105 миллионов долларов в прошлом году, заняв 4 место в списке знаменитостей Forbes, что сделало его первым в истории футболистом, заработавшим миллиард долларов.

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