Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, забив 760-й гол

Свой последний гол португалец забил в игре между "Ювентусом" и "Наполи" .

35-летний нападающий Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 760-ый гол и установил единоличный рекорд по числу голов, забитых в официальных матчах, передает Football-Italia.

Совой последний гол, который округлил статистику бомбардира, он забил в игре между "Ювентусом" и "Наполи" за Суперкубок Италии 20 января. Матч закончился с общим счетом 2:0.

"Очень доволен своим 4-м титулом в Италии… Мы вернулись! Это тот "Ювентус", который мы любим, это команда, которой мы доверяем, и это дух, который приведет к желаемым победам! Молодцы ребята! Отлично!", – написал он на своей странице в Twitter.

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Теперь Роналду считается лучшим бомбардиром в истории футбола. Он опередил бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего в 1950-е годы. На его счету 759 голов в официальных матчах. Ранее Роналду также превзошел по этому показателю бразильского футболиста Пеле (757 голов).

Однако вопрос первенства еще обсуждается. Дело в том. что есть и параллельные подсчеты, согласно которым, Бицан забил 805 голов, бывший форвард сборной Бразилии Ромарио — 772, а Пеле — 767.

Напомним, Криштиану Роналду заработал 105 миллионов долларов в прошлом году, заняв 4 место в списке знаменитостей Forbes, что сделало его первым в истории футболистом, заработавшим миллиард долларов.

За период карантина 4 поста в Instagram принесли Роналду почти два миллиона евро. Португалец получает около 527 тысяч евро за каждую рекламную публикацию.