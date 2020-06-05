Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

По итогам прошлого года звезда футбола заработал 105 миллионов долларов

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером, сообщает Forbes.

"Криштиану Роналду заработал 105 миллионов долларов в прошлом году, заняв 4 место в списке знаменитостей Forbes, что сделало его первым в истории футболистом, заработавшим миллиард долларов", – говорится в сообщении.

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Таким образом, футболист присоединился к боксеру Флойду Мейвейзеру и гольфисту Тайгеру Вудсу, которые до этого были единственными спортсменами-миллиардерами.

При подсчетах Forbes учитывал деньги, заработанные Роналду на протяжении всей карьеры, включая заработную плату, спонсорство и другие инвестиции.

Ожидается, что следующим спортсменом, который заработает миллиард в течение карьеры, станет швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Как ранее писал Фокус:

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду за период карантина заработал за 4 поста в Instagram почти два миллиона евро. Португалец получает около 527 тысяч евро за каждую рекламную публикацию.