Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу, забивши 760-й гол

Свій останній гол португалець забив у грі між "Ювентусом" і "Наполі".

35-річний нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду забив свій 760-й гол і встановив одноосібний рекорд за кількістю голів, забитих в офіційних матчах, передає Football-Italia.

Свій останній гол, який округлив статистику бомбардира, він забив у грі між "Ювентусом" і "Наполі" за Суперкубок Італії 20 січня. Матч закінчився із загальним рахунком 2:0.

"Дуже задоволений своїм 4-м титулом в Італії… Ми повернулися! Це той "Ювентус", який ми любимо, це команда, якій ми довіряємо, і це дух, який приведе до бажаних перемог! Молодці хлопці! Чудово!", — написав він на своїй сторінці в Twitter.

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Тепер Роналду вважається найкращим бомбардиром в історії футболу. Він випередив колишнього нападника збірних Австрії та Чехословаччини Йозефа Біцана, який виступав у 1950 роки. На його рахунку — 759 голів в офіційних матчах. Раніше Роналду також перевершив за цим показником бразильського футболіста Пеле (757 голів).

Однак питання першості ще обговорюється. Справа в тому, що є й паралельні підрахунки, згідно з якими, Йозеф Біцан забив 805 голів, колишній форвард збірної Бразилії Ромаріо — 772, а Пеле — 767.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду заробив 105 мільйонів доларів минулого року, посівши 4 місце в списку знаменитостей Forbes, що зробило його першим в історії футболістом, який заробив мільярд доларів.

За період карантину 4 пости в Instagram принесли Роналду майже два мільйони євро. Португалець отримує майже 527 тисяч євро за кожну рекламну публікацію.