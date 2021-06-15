Несчастный случай: автогол Хуммельса помог Франции одержать победу над Германией

Сборная Франции одержала победу, благодаря автоголу Хуммельса, а во втором тайме арбитр отменил голы Мбаппе и Бензема.

В Мюнхене состоялся матч группового этапа Евро-2020 между командами Франции и Германии.

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По именам эта встреча достойна даже финала турнира. Таким же матч вышел и по степени напряжения. Уже на 4-й минуте Матс Хуммельс завершал атаку немцев ударом головой — мяч пролетел над перекладиной. Франция ответила острым моментом Мбаппе — он сместился слева и вошел в штрафную площадь. Удар низом в дальний угол заставляет нервничать немцев, однако Нойер ликвидирует опасность. Но тревожный звонок Бундестим все же проспала: на 20-й минуте французы атаковали тем же левым флангом: Эрнандес мощно прострелил низом, а Хуммельс, пытаясь прервать передачу, срезал мяч в собственные ворота — 1:0.

Игра обрела жесткий характер, но соперники продолжили создавать моменты. Кроос на 27-й минуте со штрафной целился в верхний угол. Полузащитнику немецкой сборной не хватило точности. Ближе к концу первого тайма момент был у Гюндогана — с 15-ти метров он также пробил мимо ворот.

Во втором тайме команда Йоахима Лева предприняла еще одну попытку отыграться — Серж Гнабри перекинул всех соперников со средней дистанции, но вместе с ними, мяч пролетел и над воротами. На 58-й минуте в матче случился неприятный эпизод: Павар головой выбил мяч подальше от ворот, но в него врезался Госенс. Защитник французов рухнул на газон, но медикам удалось привести его в чувства — Павар продолжил игру.

На 66-й минуте забил Килиан Мбаппе — он блестяще пробил низом в дальний нижний угол. Мяч от стойки срикошетил точно в ворота. Но арбитр справедливо зафиксировал положение вне игры. Лидер французов не остановился — в следующей атаке его с помощью жесткого подката остановил Хуммельс. К своему автоголу защитник немецкой сборной мог присовокупить красную карточку и пенальти в ворота Германии, но арбитр простил Бундестим.

В конце встречи Франция забила снова. Быстрая атака с участием Мбаппе завершилась передачей на Бензема, который в касание отправил мяч в ворота. Подопечные Дешама отправились праздновать, но система видеоповторов помогла рефери принять верное решение: Мбаппе находился в офсайде.

Немцы пытались найти свой шанс у ворот соперника, но за шесть компенсированных минут это им не удалось. 1:0 — Франция стартует на Евро-2020 с победы.

Во 2-м туре, в группе F Франция сыграет против Венгрии, а Германия встретится с Португалией.

Евро-2020. Групповой этап. Группа F

Франция — Германия — 1:0 (1:0)

Гол: Хуммельс (автогол), 20.

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Рабьо (Дембеле, 90+4), Канте, Погба — Бензема (Толиссо, 89), Гризманн, Мбаппе.

Германия:Нойер — Гинтер (Эмре Джан, 88), Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс (Фолланд, 88) — Хаверц (Сане, 74), Мюллер, Гнабри (Вернер, 74) .

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.