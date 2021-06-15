Нещасний випадок: автогол Гуммельс допоміг Франції здобути перемогу над Німеччиною

Збірна Франції отримала перемогу, завдяки автоголу Гуммельса, а в другому таймі арбітр скасував голи Мбаппе і Бензема.

У Мюнхені відбувся матч групового етапу Євро-2020 між командами Франції та Німеччини.

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По іменах ця зустріч гідна навіть фіналу турніру. Таким же матч вийшов і за ступенем напруги. Вже на 4-й хвилині Матс Гуммельс завершував атаку німців ударом головою — мʼяч пролетів над поперечиною. Франція відповіла гострим моментом Мбаппе — він змістився зліва і увійшов до штрафного майданчика. Удар низом в дальній кут змушує нервувати німців, проте Ноєр ліквідує небезпеку. Але тривожний дзвінок Бундестім все ж проспала: на 20-й хвилині французи атакували тим же лівим флангом: Ернандес потужно прострілив низом, а Гуммельс, намагаючись перервати передачу, зрізав мʼяч у власні ворота — 1:0.

Гра набула жорсткого характеру, але суперники продовжили створювати моменти. Кроос на 27-й хвилині зі штрафного цілив у верхній кут. Півзахиснику німецької збірної не вистачило точності. Ближче до кінця першого тайму момент був у Гюндогана — з 15-ти метрів він також пробив повз ворота.

У другому таймі команда Йоахіма Лева зробила ще одну спробу відігратися — Серж Гнабрі перекинув всіх суперників з середньої дистанції, але разом з ними, мʼяч пролетів і над воротами. На 58-й хвилині в матчі трапився неприємний епізод: Павар головою вибив мʼяч подалі від воріт, але в нього врізався Госенс. Захисник французів звалився на газон, але медикам вдалося привести його до тями — Павар продовжив гру.

На 66-й хвилині забив Кіліан Мбаппе — він блискуче пробив низом у дальній нижній кут. Мʼяч від стійки зрикошетив точно у ворота. Але арбітр справедливо зафіксував положення поза грою. Лідер французів не зупинився — в наступній атаці його за допомогою жорсткого підкату зупинив Гуммельс. До свого автоголу захисник німецької збірної міг додати червону картку і пенальті у ворота Німеччини, але арбітр пробачив Бундестім.

В кінці зустрічі Франція забила знову. Швидка атака за участю Мбаппе завершилася передачею на Бензема, який в дотик відправив мʼяч у ворота. Підопічні Дешама відправилися святкувати, але система відеоповторів допомогла рефері прийняти вірне рішення: Мбаппе знаходився в офсайді.

Німці намагалися знайти свій шанс біля воріт суперника, але за шість компенсованих хвилин це їм не вдалося. 1:0 — Франція стартує на Євро-2020 з перемоги.

У 2-му турі, в групі F Франція зіграє проти Угорщини, а Німеччина зустрінеться з Португалією.

Євро-2020. Груповий етап. Група F

Франція — Німеччина — 1:0 (1:0)

Гол: Гуммельс (автогол), 20.

Франція: Льоріс — Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес — Рабьо (Дембеле, 90+4), Канте, Погба — Бензема (Толіссо, 89), Грізманн, Мбаппе.

Німеччина: Ноєр — Гінтер (Емре Джан, 88), Гуммельс, Рюдігер — Кіммі, Гюндоган, Кроос, Госенс (Фолланд, 88) — Хаверц (Сані, 74), Мюллер, Гнабрі (Вернер, 74).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.