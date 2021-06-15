Пейте воду! Роналду отказался давать пресс-конференцию на фоне "Кока Колы" (видео)

Легендарный футболист категорически против употребления газированных сладких напитков.

Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отказался давать пресс-конференцию перед матчем чемпионата Европы с Венгрией на фоне бутылочек "Кока Колы" – одного из спонсоров Евро 2020.

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Португалец перед началом пресс-конференции отодвинул бутылки от себя, чтобы они не попадали с ним в кадр и сказал залу: "Пейте воду!".

Отметим, что Криштиану Роналду никогда не рекламировал Coca-Cola и Pepsi. Также Роналду признавался, что его раздражает, когда его сын пьет Coca-Cola, отмечая, что это вредно для организма.

"У моего сына есть потенциал, посмотрим, станет ли он великим футболистом. Иногда мне трудно с ним, потому что он пьет кока-колу и фанту, что вредно для организма. Я борюсь с ним, когда он ест чипсы, картошку фри и все такое – мне это не нравится. Просто хочу, чтобы он был лучшим в том, чем он хочет заниматься. Я всегда говорю ему, что тяжелая работа важнее всего.

У меня четыре ребенка, и я всегда желаю им только самого лучшего, но когда они едят шоколад – я должен оставаться сильным в такие моменты", – говорил Роналду.

Добавим, что сегодня (15 июня) Португалия начинает защиту титула матчем против Венгрии. Также в группу F попали Германия и Франция.

Ранее Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, забив 760-й гол.

Напомним, Криштиану Роналду заработал 105 миллионов долларов в прошлом году, заняв 4 место в списке знаменитостей Forbes, что сделало его первым в истории футболистом, заработавшим миллиард долларов.

За период карантина 4 поста в Instagram принесли Роналду почти два миллиона евро. Португалец получает около 527 тысяч евро за каждую рекламную публикацию.